Mundial2026: Samu e Rodrygo entre ausências certas por lesão

Habitual convocado do Brasil, único pentacampeão do mundo e totalista em fases finais (23), o avançado Rodrygo é, para já, a baixa mais sonante a caminho da 23.ª edição do principal torneio internacional de seleções, num mês em que sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo da perna direita ao serviço dos espanhóis do Real Madrid.



O tempo de paragem do extremo extravasa o Campeonato do Mundo, que se realiza entre 11 de junho e 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções - as últimas seis finalistas serão definidas na próxima semana -, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.



Contexto similar atravessa o ponta de lança Samu, após ter sido operado em fevereiro ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, na sequência da rotura total sofrida no empate do líder isolado FC Porto em casa frente ao bicampeão nacional Sporting (1-1), na 21.ª jornada da I Liga portuguesa.



Samu é o único ausente certo na campeã europeia Espanha, que espera recuperar em tempo útil Isco, Mikel Merino ou Nico Williams, convocados nos últimos dois anos, assim como John Victor, Vanderson, Éder Militão e Bruno Guimarães correm contra o tempo para poderem atuar pelo Brasil.



A Inglaterra pode estar privada de Levi Colwill, Ruben Loftus-Cheek, Jack Grealish e James Maddison, enquanto a campeã mundial e bicampeã sul-americana Argentina tem em dúvida Germán Pezzella e Nehuén Pérez, defesa central do FC Porto, a debelar há seis meses uma rotura total do tendão de Aquiles - Juan Foyth e Valentín Carboni são baixas garantidas.



Emre Can está fora dos planos da Alemanha, cujas incertezas recaem em Marc-André ter Stegen, Felix Nmecha, Jamal Musiala ou Tim Kleindienst, com Matthijs de Ligt, Sem Steijn, Justin Kluivert e Emmanuel Emegha a terem ameaçada a ida ao Campeonato do Mundo pelos Países Baixos.



Portugal e França não viram a sua preparação ser afetada por ausências prolongadas, ainda que o avançado e capitão luso Cristiano Ronaldo tenha falhado a mais recente convocatória para os particulares diante de México e Estados Unidos, após contrair uma lesão muscular na coxa direita em fevereiro nos sauditas do Al Nassr, treinados pelo compatriota Jorge Jesus.



O recordista de internacionalizações (226) e golos (143) pela equipa das ‘quinas’, de 41 anos, deve voltar aos relvados em abril, já depois da atual paragem internacional, e visa a sexta presença consecutiva em Mundiais, registo sem precedentes que pode partilhar com o argentino Lionel Messi e o mexicano Guillermo Ochoa - foi convocado em 2006 e 2010, mas não jogou.



Dos adversários de Portugal no Grupo K da primeira fase, a regressada Colômbia segue sem perdas duradouras, ao contrário do estreante Uzbequistão, desfalcado de Khusniddin Alikulov e Jaloliddin Masharipov.



Os três anfitriões do Mundial2026 lidam com diversos dilemas clínicos, a condicionar Cameron Carter-Vickers e Sergiño Dest (Estados Unidos), Rodrigo Huescas, Edson Álvarez, César Huerta e Gilberto Mora (México) ou Alistair Johnston, Moise Bombito, Sam Adekugbe, Jacob Shaffelburg e Promise David (Canadá).



Entre as seleções menos cotadas à conquista do título, Hamza Igamane (Marrocos), Luis Malagón e Marcel Ruiz (ambos do México), Lewis Miller (Austrália), Mohamed Hamdi (Egito), Yazan Al Naimat (Jordânia), Mohammed Salisu (Gana) e Oliver Sail (Nova Zelândia) são ausências confirmadas na antecâmara do torneio quadrienal.



A 11 semanas da fase final, as dúvidas pairam também sobre Nayef Aguerd (Marrocos), Josko Gvardiol (Croácia), Koki Machida, Wataru Endo e Takumi Minamino (todos do Japão), Park Yong-woo (Coreia do Sul), Youcef Belaili (Argélia), Fidel Escobar (Panamá), Willy Boly (Costa do Marfim), Mathías Villasanti (Paraguai), Logan Costa (Cabo Verde) e Ernest Nuamah (Gana).