Mundial 2026
Seleção Nacional
Mundial2026. Seleção portuguesa treina e viaja até Cancún
Portugal treina hoje, durante a manhã, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e, depois de almoço, viaja até ao México, onde no sábado vai defrontar a seleção local, num particular que serve de preparação para o Mundial2026 de futebol.
A seleção nacional tem uma sessão, a última em solo luso neste estágio de março, agendada para esta terça-feira.
Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos, Pedro Gonçalves ficou apenas pelo ginásio a fazer recuperação e não subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, enquanto Paulinho apenas se junta à comitiva lusa em solo mexicano.
O selecionador Roberto Martínez convocou inicialmente 27 jogadores, mas já perdeu o guarda-redes Diogo Costa, o médio Rodrigo Mora e o avançado Rafael Leão, todos devido a lesão, tendo entretanto chamado o guardião Ricardo Velho e o ponta de lança Paulinho.
Depois do almoço, a seleção nacional, cuja grande baixa é o capitão Cristiano Ronaldo, tem um voo agendado para as 14h30 em direção a Cancún, onde fica hospedada e a estagiar até sexta-feira, véspera do encontro com o México, que será no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México.
Também em particular, Portugal depois defronta os Estados Unidos em 31 de março, em Atlanta.
Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos, Pedro Gonçalves ficou apenas pelo ginásio a fazer recuperação e não subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, enquanto Paulinho apenas se junta à comitiva lusa em solo mexicano.
O selecionador Roberto Martínez convocou inicialmente 27 jogadores, mas já perdeu o guarda-redes Diogo Costa, o médio Rodrigo Mora e o avançado Rafael Leão, todos devido a lesão, tendo entretanto chamado o guardião Ricardo Velho e o ponta de lança Paulinho.
Depois do almoço, a seleção nacional, cuja grande baixa é o capitão Cristiano Ronaldo, tem um voo agendado para as 14h30 em direção a Cancún, onde fica hospedada e a estagiar até sexta-feira, véspera do encontro com o México, que será no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México.
Também em particular, Portugal depois defronta os Estados Unidos em 31 de março, em Atlanta.
No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.
c/Lusa
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