Mundial 2026
Mundial2026. Shakira anuncia ‘Dai Dai’ como hino oficial do torneio
A música "Dai Dai", interpretada por Shakira, vai ser o hino oficial do Mundial2026, anunciou hoje a cantora colombiana num pequeno vídeo publicado nas redes sociais.
A canção será lançada na próxima quinta-feira.
No vídeo, Shakira surge no relvado do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com uma bola oficial do torneio, e inicia uma coreografia acompanhada por bailarinos vestidos com as cores de várias seleções.
O cenário inclui ainda bolas usadas nos Mundiais de 2006, na Alemanha, 2010, na África do Sul, e 2014, no Brasil.
Com ritmo caribenho e letra em inglês, ‘Dai Dai’ abre com o refrão “Oe, oe, oe” e pretende celebrar todos os que fazem parte de um Campeonato do Mundo de futebol.
A artista colombiana volta assim ao universo dos hinos oficiais, depois de ‘Waka Waka’ em 2010 e ‘La La La’ em 2014, reforçando a ligação histórica da cantora aos grandes palcos do futebol.
No vídeo, Shakira surge no relvado do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com uma bola oficial do torneio, e inicia uma coreografia acompanhada por bailarinos vestidos com as cores de várias seleções.
O cenário inclui ainda bolas usadas nos Mundiais de 2006, na Alemanha, 2010, na África do Sul, e 2014, no Brasil.
Com ritmo caribenho e letra em inglês, ‘Dai Dai’ abre com o refrão “Oe, oe, oe” e pretende celebrar todos os que fazem parte de um Campeonato do Mundo de futebol.
A artista colombiana volta assim ao universo dos hinos oficiais, depois de ‘Waka Waka’ em 2010 e ‘La La La’ em 2014, reforçando a ligação histórica da cantora aos grandes palcos do futebol.
O Mundial2026 decorre entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.
From Maracaná Stadium, here is “Dai Dai,” the @FIFAWorldCup Official Song 2026. Coming 5/14. We’re ready! ⚽️🐺 @burnaboy pic.twitter.com/UcfpO0s7jN— Shakira (@shakira) May 7, 2026