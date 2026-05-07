Mundial2026. Shakira anuncia ‘Dai Dai’ como hino oficial do torneio

O Mundial2026 decorre entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.





A canção será lançada na próxima quinta-feira.No vídeo, Shakira surge no relvado do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com uma bola oficial do torneio, e inicia uma coreografia acompanhada por bailarinos vestidos com as cores de várias seleções.O cenário inclui ainda bolas usadas nos Mundiais de 2006, na Alemanha, 2010, na África do Sul, e 2014, no Brasil.Com ritmo caribenho e letra em inglês, ‘Dai Dai’ abre com o refrão “Oe, oe, oe” e pretende celebrar todos os que fazem parte de um Campeonato do Mundo de futebol.A artista colombiana volta assim ao universo dos hinos oficiais, depois de ‘Waka Waka’ em 2010 e ‘La La La’ em 2014, reforçando a ligação histórica da cantora aos grandes palcos do futebol.