Mundial2026: Suárez e Ríos entre os pré-convocados da Colômbia, adversária de Portugal
Luis Suárez, avançado do Sporting, e Richard Ríos, médio do Benfica, fazem parte da lista de 55 jogadores pré-convocados da Colômbia para o Mundial2026 de futebol, em que defronta Portugal, divulgou hoje a federação local.
Suárez, melhor marcador da I Liga com 27 golos, e Ríos, habitual titular nos ‘encarnados’, estão entre o primeiro grupo de jogadores chamado pelo técnico argentino Néstor Lorenzo, numa lista que terá de ser reduzida até 26 antes do próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Destaque para a presença de Luis Díaz, extremo do Bayern Munique e antigo jogador do FC Porto, e do veterano e capitão James Rodríguez, que também passou pelos ‘dragões’.
Santiago Arias (ex-Sporting), Cristian Borja (ex-Sporting e ex-Sporting de Braga) e Quintero (ex-FC Porto) estão igualmente na pré-convocatória do selecionador dos ‘cafeteros’.
No Mundial2026, a Colômbia vai disputar o Grupo K e defronta Portugal na terceira e última jornada, em 27 de junho, em Miami. Antes, mede forças com o estreante Uzbequistão, em 17 de junho, na Cidade do México, e com a República Democrática do Congo, em 23 de junho, em Zapopan, também em solo mexicano.
Lista dos 55 pré-convocados:
- Guarda-redes: Kevin Mier (Cruz Azul, Arg), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, Arg), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe, Col), David Ospina (Atlético Nacional, Col), Aldair Quintana (Independiente del Valle, Equ) e Camilo Vargas (Atlas, Méx).
- Defesas: Álvaro Angulo (Pumas, Mex), Santiago Arias (Independiente, Arg), Cristian Borja (América, Mex), Juan Cabal (Juventus, Ita), Carlos Cuesta (Vasco da Gama, Bra), Willer Ditta (Cruz Azul, Mex), Junior Hernández (Deportes Tolima, Col), Jhon Lucumí (Bolonha, Ita), Deiver Machado (Nantes, Fra), Yerry Mina (Cagliari, Ita), Johan Mojica (Maiorca, Esp), Yerson Mosquera (Wolverhampton, Ing), Daniel Muñoz (Crystal Palace, Ing), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps, EUA), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional, Col), Jhohan Romaña (San Lorenzo, Arg) e Davinson Sánchez (Galatasaray, Tur).
- Médios: Jhon Arias (Palmeiras, Bra), Yaser Asprilla (Galatasaray, Tur), Wilmar Barrios (Zenit São Petersburgo, Rus), Jaminton Campaz (Rosario Central, Arg), Jorge Carrascal (Flamengo, Bra), Kevin Castaño (River Plate, Arg), Nelson Deossa (Betis, Esp), Sebastián Gómez (Curitiba, Bra), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Ing), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense, Bra), Gustavo Puerta (Racing Santander, Esp), Juan Quintero (River Plate, Arg), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional, Col), Johan Rojas (Vasco da Gama, Bra), Jhon Solís (Birmingham, Ing), Jordan Barrera (Botafogo, Bra) James Rodríguez (Minnesota United, EUA) e Richard Ríos (Benfica, Por).
- Avançados: Rafael Santos Borré (Internacional, Bra), Johan Carbonero (Internacional, Bra), Jhon Córdoba (Krasnodar, Rus), Juan Cuadrado (Pisa, Ita), Jhon Durán (Zenit São Petersburgo, Rus), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama, Bra), Juan Camilo Hernández (Betis, Esp), Edwuin Cetré (Estudiantes, Arg) Stiven Mendoza (Athletico Paranaense, Bra), Luis Suárez (Sporting, Por), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia, Arg), Neiser Villareal (Cruzeiro, Bra), Kevin Viveros (Athletico Paranaense, Bra) e Luis Díaz (Bayern Munique, Ale.
