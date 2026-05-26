Mundial2026. Uzbequistão, adversário de Portugal, revela lista com 30 convocados

A estreante seleção uzbeque, que tem até ao início de junho para revelar a lista final de 26 jogadores, tem como principais figuras o defesa Khusanov, colega de equipa de Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes nos ingleses do Manchester City, e o avançado Shomurodov, dos turcos do Basaksehir, e que foi treinado por José Mourinho nos italianos da Roma.



O Uzbequistão, tal como a República Democrática do Congo e a Colômbia, são os adversários que Portugal vai enfrentar na fase de grupos do Mundial2026, que decorre entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.



A equipa das ‘quinas’ vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início marcado para as 12:00 (18:00 em Lisboa).



Segue-se o Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).



Lista dos 30 convocados:



- Guarda-redes: Utkir Yusupov (Navbahor Namangan) Botirali Ergashev (Neftchi) e Abduvokhid Nematov (Nasaf Qarshi).



- Defesas: Rustamjon Ashurmatov (Esteghlal, Ira), Umarbek Eshmurodov (Nasaf Qarshi), Avazbek Ulmasaliev (Olmaliq), Abdukodir Khusanov (Manchester City, Ing) Abdulla Abdullaev (Dibba Al Fujairah, EAU), Jakhongir Urozov (Dynamo Samarqand), Khozhiakbar Alizhonov (Pakhtakor), Behruz Karimov (Surkhon), Farrukh Sayfiev (Neftchi) e Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor).



- Médios: Umarali Rakhmonaliev (Sabah, Azb), Azizjon Ganiev (Al Bataeh, EAU), Akmal Mozgovoy (Pakhtakor), Sherzod Esanov (FK Buxoro), Otabek Shukurov (Baniyas, EAU), Odiljon Hamrobekov (Tractor, Ira) Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor) Jamshid Iskanderov (Neftchi), Jasurbek Jaloliddinov (Sogdiyona Jizzax)



- Avançados: Abbosbek Fayzullaev (Basaksehir, Tur), Oston Urunov (Persepolis, Ira), Jaloliddin Masharipov (Esteghlal, Ira), Azizbek Amonov (Dynamo Samarqand), Eldor Shomurodov (Basaksehir, Tur), Igor Sergeev (Persepolis, Ira), Sherzod Temirov (Erbil, Egi) e Ruslanbek Jiyanov (Navbahor Namangan).



