Mundial 2026
Neymar convocado para o Campeonato do Mundo
A presença de Neymar na seleção do Brasil para o Mundial de futebol de 2026 é o destaque na lista de nomes anunciada ontem no Rio de Janeiro pelo selecionador nacional da 'canarinha', Carlo Ancelotti.
O técnico italiano, que renovou na passada semana, apresentou uma lista com vários nomes que estiveram no Mundial anterior, entre os quais o carismático avançado de 34 anos, agora no Santos e ausente da seleção desde 2023.
Ancelotti, aos comandos da seleção desde maio de 2025, nunca tinha chamado Neymar, ainda hoje um dos preferidos dos adeptos, mesmo longe do fulgor de outros tempos e operado a um joelho há cinco meses.
No ataque, o nome mais forte é Vinicius Júnior, do Real Madrid, a grande referência da equipa que procurará o hexacampeonato no Mundial que se vai disputar nos Estados Unidos, México e Canadá.
Os três guarda-redes são os mesmos que Tite levou ao Mundial de 2022, ou seja Alisson, Wéverton e Ederson, este com alguma surpresa, com o técnico a justificar a escolha pela experiência.
Ancelotti destacou que "este não é o grupo perfeito", mas que garante "ambição e resiliência" para ganhar o campeonato.
Relativamente ao grupo de jogadores na 'era' Ancelotti, nota-se a não convocação de Estêvão (Chelsea), Rodrygo (Real Madrid) e Éder Militão (Real Madrid).
Foram convocados 19 jogadores que alinham em campeonatos estrangeiros e apenas sete no Brasileirão.
O Brasil é o único país presente em todas as edições do Mundial, que venceu cinco vezes. A última conquista foi já em 2002, no Japão e Coreia do Sul.
Este ano, a 'canarinha' está inserida no Grupo C, juntamente com Marrocos, Haiti e Escócia.
Lista de 26 convocados:
- Guarda-redes: Alisson (Liverpool/Ing), Ederson (Fenerbahçe/Tur) e Weverton (Gremio).
- Defesas: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma/Ita), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit/Rus), Marquinhos (PSG/Fra), Gabriel Magalhães (Arsenal/Ing), Bremer (Juventus/Ita), Leo Pereira (Flamengo) e Ibáñez (Al-Ahli/Ara).
- Médios: Casemiro (Manchester United/Ing), Bruno Guimarães (Newcastle/Ing), Fabinho (Al-Ittihad/Ara), Lucas Paquetá (Flamengo) e Santos (Botafogo).
- Avançados: Vinicius Júnior (Real Madrid/Esp), Raphinha (Barcelona/Esp), Gabriel Martinelli (Arsenal/Ing), Luiz Henrique (Zenit/Rus), Igor Thiago (Brentford/Ing), Endrick (Lyon/Fra), Matheus Cunha (Manchester United/Ing), Neymar (Santos) e Rayan (Bournemouth/Ing).
(Com Lusa)