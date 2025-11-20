Nova Caledónia defronta Jamaica nos play-offs intercontinentais

Depois de ter falhado a qualificação direta para a fase final, ao perder com a Nova Zelândia na final do apuramento da Oceania, a Nova Caledónia, que nunca participou num Campeonato do Mundo, terá pela frente a Jamaica, segunda classificada num dos grupos da fase de apuramento da CONCACAF (América do Norte, Central e Caraíbas) e que esteve por uma vez na competição, em 1998.



Neste Caminho 1 dos play-offs, o vencedor irá depois encontrar a República Democrática do Congo, que também procura a sua estreia em Mundiais, após ter ultrapassado a Nigéria, no decisivo duelo da fase de qualificação africana.



Já no Caminho 2, o sorteio que decorreu em Zurique ditou um confronto entre Bolívia e Suriname, duas formações sul-americanas, mas que competiram em zonas de apuramento diferentes. Quem triunfar, encontrará na final deste caminho o Iraque, participante no Mundial1986 e que foi um dos segundos colocados do apuramento da Ásia.



Se os bolivianos, que estiveram nos Mundiais de 1930, 1950 e 1994, agarraram a vaga de play-off da América do Sul, com o sétimo lugar, os surinamenses terminaram o seu grupo da CONCACAF no segundo posto.



As meias-finais e finais de ambos os caminhos estão agendadas para março do próximo ano, em Guadalajara e Monterrey, no México, um dos anfitriões do Mundial2026, que vai decorrer também nos Estados Unidos e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho.



O próximo Campeonato do Mundo, que, pela primeira vez, será disputado por 48 países, já tem 42 confirmados, entre os quais Portugal, aos quais se juntarão os dois que vencerem os play-offs intercontinentais e os quatro que ultrapassarem os play-offs europeus.

