Portugal vai conhecer hoje os primeiros adversários da fase final do Mundial 2026

O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, numa inédita organização tripartida.





Composição dos potes do sorteio da fase final



Conheça a composição dos potes para o sorteio da fase final Mundial2026 de futebol, agendado para hoje em Washington, às 17:00 (12:00 horas locais):



- Pote 1: Canadá (anfitriã e integrada no grupo B)

México (anfitrião e integrado no grupo A)

Estados Unidos (anfitrião e integrado no grupo D)

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Baixos

Bélgica

Alemanha.

- Pote 2: Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Japão

Senegal

Irão

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Austrália.

- Pote 3: Noruega

Panamá

Egito

Argélia

Escócia

Paraguai

Tunísia

Costa do Marfim

Uzbequistão

Qatar

Arábia Saudita

África do Sul.

- Pote 4: Jordânia

Cabo Verde

Gana

Curaçau

Haiti

Nova Zelândia

Vencedores dos quatro caminhos dos play-offs europeus

Vencedores dos quatro caminhos dos play-offs europeus

Dois vencedores da repescagem intercontinental

Além de Estados Unidos, México e Canadá, os três organizadores da prova e os únicos já com um grupo pré-definido, a seleção portuguesa tem a garantia de evitar no sorteio a Argentina, atual campeão mundial, a Espanha, campeã europeia, a França, a Inglaterra, o Brasil, os Países Baixos, a Bélgica e a Alemanha.Na primeira edição com 48 seleções, a FIFA colocou o limite de uma seleção de cada confederação por grupo, com a UEFA a ser a única exceção (pode ter duas), regra que abre assim possíveis adversários europeus para Portugal já na fase de grupos, mas vindo dos potes 2, 3 ou 4.O estreante Cabo Verde poderá aparecer no grupo da seleção portuguesa, assim como Curaçau, Jordânia e Uzbequistão, os outros três ‘caloiros’ do Mundial2026.Certo é que Portugal, que vai somar a nona participação em Mundiais, sexta seguida, não irá ficar no Grupo A, em que já está o México, no Grupo B, que pertence ao Canadá, e no Grupo D, tomado pelos Estados Unidos.Estão já apuradas 42 seleções, enquanto as restantes seis serão conhecidas em março com próximo ano, com quatro vindas do play-off europeu e duas da repescagem intercontinental.Portugal vai estar representado pelo selecionador Roberto Martínez e pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.No dia seguinte, igualmente em Washington, a FIFA, através do presidente Gianni Infantino, vai divulgar o calendário atualizado da prova, dando conta do estádio designado para cada encontro e respetivo horário.