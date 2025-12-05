Mundial 2026
Portugal vai conhecer hoje os primeiros adversários da fase final do Mundial 2026
Portugal conhece esta sexta-feira os primeiros adversários da fase final do Mundial2026 de futebol, num sorteio em que tem o estatuto de cabeça de série e, por isso, escapa para já aos três anfitriões e principais ‘tubarões’.
Além de Estados Unidos, México e Canadá, os três organizadores da prova e os únicos já com um grupo pré-definido, a seleção portuguesa tem a garantia de evitar no sorteio a Argentina, atual campeão mundial, a Espanha, campeã europeia, a França, a Inglaterra, o Brasil, os Países Baixos, a Bélgica e a Alemanha.
Na primeira edição com 48 seleções, a FIFA colocou o limite de uma seleção de cada confederação por grupo, com a UEFA a ser a única exceção (pode ter duas), regra que abre assim possíveis adversários europeus para Portugal já na fase de grupos, mas vindo dos potes 2, 3 ou 4.
O estreante Cabo Verde poderá aparecer no grupo da seleção portuguesa, assim como Curaçau, Jordânia e Uzbequistão, os outros três ‘caloiros’ do Mundial2026.
Certo é que Portugal, que vai somar a nona participação em Mundiais, sexta seguida, não irá ficar no Grupo A, em que já está o México, no Grupo B, que pertence ao Canadá, e no Grupo D, tomado pelos Estados Unidos.
Neste sorteio, também imposto pela FIFA, as quatro seleções melhor colocadas no ranking terão as seguintes restrições: a primeira (Espanha) e a segunda (Argentina) serão sorteadas aleatoriamente para caminhos opostos. O mesmo princípio vai aplicar-se à terceira (França) e quarta (Inglaterra).
Estão já apuradas 42 seleções, enquanto as restantes seis serão conhecidas em março com próximo ano, com quatro vindas do play-off europeu e duas da repescagem intercontinental.
O sorteio da 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai decorrer no Centro John F. Kennedy de Artes Cénicas, em Washington, e tem inicio marcado para as 17:00 horas de Lisboa, 12:00 horas locais.
Portugal vai estar representado pelo selecionador Roberto Martínez e pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.
No dia seguinte, igualmente em Washington, a FIFA, através do presidente Gianni Infantino, vai divulgar o calendário atualizado da prova, dando conta do estádio designado para cada encontro e respetivo horário.
O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, numa inédita organização tripartida.
Conheça a composição dos potes para o sorteio da fase final Mundial2026 de futebol, agendado para hoje em Washington, às 17:00 (12:00 horas locais):
- Pote 1:
- Canadá (anfitriã e integrada no grupo B)
- México (anfitrião e integrado no grupo A)
- Estados Unidos (anfitrião e integrado no grupo D)
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Baixos
- Bélgica
- Alemanha.
- Pote 2:
- Croácia
- Marrocos
- Colômbia
- Uruguai
- Suíça
- Japão
- Senegal
- Irão
- Coreia do Sul
- Equador
- Áustria
- Austrália.
- Pote 3:
- Noruega
- Panamá
- Egito
- Argélia
- Escócia
- Paraguai
- Tunísia
- Costa do Marfim
- Uzbequistão
- Qatar
- Arábia Saudita
- África do Sul.
- Pote 4:
- Jordânia
- Cabo Verde
- Gana
- Curaçau
- Haiti
- Nova Zelândia
- Vencedores dos quatro caminhos dos play-offs europeus
- Dois vencedores da repescagem intercontinental