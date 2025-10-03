Samu regressa aos convocados da seleção espanhola

O selecionador espanhol, Luis de la Fuente, voltou a chamar o avançado dos ‘dragões’, que marcou cinco golos em sete encontros neste início de temporada, estando, juntamente com outros cinco jogadores, na liderança dos melhores marcadores da I Liga portuguesa.



A grande novidade da lista de Espanha para os jogos com a Bulgária e a Geórgia, de apuramento para o Mundial2026, acaba por ser a ausência, por opção, do avançado Álvaro Morata, que pela primeira vez ficou fora das escolhas de De la Fuente por opção.



Na convocatória estão ainda outros dois jogadores que passaram por Portugal, os laterais Alejandro Grimaldo, ex-Benfica, e Pedro Porro, que jogou no Sporting.



A Espanha joga com a Geórgia, em 11 de outubro, em Elche, e quatro dias depois recebe a Bulgária, em Valladolid, numa altura em que lidera 100% vitoriosa o Grupo E, com seis pontos, mais três do que Geórgia e Turquia, com os búlgaros ainda sem pontos.



Na seleção sub-21, para os encontros com a Noruega e a Finlândia, foram chamados os laterais Iván Fresneda, do Sporting, e Rafael Obrador, do Benfica.

