Selecionador da Arménia quer "fazer boa figura" frente a Portugal

“A Irlanda mostrou que tudo é possível no futebol e isso dá-nos alento, mas sabemos que há uma grande diferença entre a Arménia e Portugal”, disse Eghishe Melikyan, em conferência de imprensa, recorrendo à derrota que Portugal sofreu na quinta-feira, em Dublin, perante os irlandeses (2-0).



O técnico salientou que a equipa das ‘quinas’ tem “muitos jogadores de topo” e nem a ausência de Cristiano Ronaldo, suspenso devido à expulsão na Irlanda, diminui o poderio do conjunto luso.



“É verdade que Ronaldo não vai estar, mas estarão outros com muita qualidade, que jogam nas melhores ligas do mundo. Jogue quem jogar, será sempre muito difícil para nós”, disse Melikyan.



O treinador referiu que a equipa chega ao encontro “sem pressão”, mas com a responsabilidade de representar o país e de dar minutos a jogadores mais jovens.



“Vamos aproveitar o jogo para dar experiência aos mais jovens, para perceber como reagem a determinadas situações. Em setembro, as coisas foram muito difíceis para nós, mas agora estamos mais bem preparados e vamos dar uma imagem melhor. Acredito que podemos fazer um bom jogo e competir com Portugal”, afirmou.



Melikyan recordou que a derrota por 5-0 frente a Portugal logo no primeiro jogo do Grupo F de qualificação foi analisada internamente e sublinhou que a equipa precisa de apresentar outra postura.



“O que se passou no jogo de setembro foi falado no balneário e vai ficar lá. As diferenças são grandes, Portugal tem jogadores de topo que exigem respeito, mas os meus jogadores não foram aguerridos o suficiente. É isso que temos de melhorar: esquecer quem é o adversário e lutar pelo nosso país, pela nossa bandeira. Vamos jogar com a ambição de ganhar”, concluiu.



O Portugal-Arménia está marcado para as 14:00 de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, e será dirigido pelo bósnio Irfan Peljto.



A seleção lusa lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais dois do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com sete, e da Arménia, com três.



Um triunfo garantirá automaticamente a Portugal o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo, o nono da sua história e sétimo consecutivo, mas um empate ou até mesmo uma derrota também poderão ser suficientes, dependendo do que suceder à mesma hora entre húngaros e irlandeses.



O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.

