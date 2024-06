Acidente ferroviário provoca cinco mortos na Eslováquia

Mais de cem pessoas estavam a bordo do Eurocity quando o acidente ocorreu, pouco depois das 17:00 locais (16:00 em Lisboa) na cidade de Nove Zamky, informou a polícia e a empresa ferroviária eslovaca ZSSK.

As mortes e os feridos foram confirmados pelos serviços de socorro da Eslováquia e a ZSSK indicou que nenhuma das cinco vítimas mortais estava a bordo do comboio.

Imagens de vídeo mostraram a locomotiva da composição em chamas, e autoridades ferroviárias descreveram que o autocarro ficou gravemente danificado no acidente.

O ministro do Interior, Matus Sutai Estok, estava a dirigir-se para o local do acidente, disse a polícia.

A principal linha ferroviária que liga Bratislava, a capital da Eslováquia, a Budapeste, foi fechada até novo aviso e os mais de cem passageiros retidos a bordo do comboio envolvido no acidente estavam a ser transportados de autocarro para a cidade de Sturovo, na fronteira com a Hungria, de acordo com a ZSSK.

O maquinista da locomotiva, um cidadão checo, escapou com queimaduras leves, disse a empresa proprietária da ferrovia da República Checa. Os outros quatro feridos eram viajantes que seguiam na composição.

Não ficou ainda claro o que causou o acidente e as autoridades estão a investigar.

O Presidente eslovaco, Peter Pellegrini, que está em Bruxelas para participar numa cimeira de líderes da União Europeia, apresentou as suas condolências aos familiares das vítimas.

"Desejo aos feridos uma rápida recuperação e agradeço aos médicos e às equipes de resgate pelo trabalho realizado", disse Pellegrini.