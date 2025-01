Agências federais removem orientações para diversidade após decisão de Trump

As agências também têm vindo a cancelar formações de pessoal e a encerrar gabinetes de diversidade para cumprir a ordem de Trump, que apelou a que todo o pessoal do DEI fosse colocado em licença remunerada e eventualmente despedido.

Os documentos sobre o DEI foram retirados dos sites de agências como o Gabinete de Gestão de Pessoal, o Departamento de Estado e o Departamento de Segurança Interna.

Os endereços Web que antes conduziam às páginas do DEI apresentam agora mensagens do tipo "Página não encontrada - 404" ou notas acima do material arquivado, explicando a mudança.

Em algumas agências, o esforço para remover as menções à diversidade estava a criar dúvidas e confusão generalizadas. Sem uma orientação clara, os funcionários do Departamento da Defesa estavam a retirar os sítios da Internet de forma muitas vezes inconsistente.

O Exército, por exemplo, removeu temporariamente as suas diretrizes sobre agressão sexual - levantando questões sobre a mensagem que isso poderia estar a enviar, considerando que o nomeado de Trump para a Defesa, Pete Hegseth, esteve envolvido em alegações de agressão sexual, que nega.

As diretrizes voltaram a ser publicadas na quinta-feira.

Alguns dos materiais que desapareceram destinavam-se a ajudar as agências a recrutar forças de trabalho diversificadas e a promover um sentimento de pertença para os funcionários e estudantes das escolas de toda a América.

Os críticos afirmam que as medidas de reversão podem resultar em mudanças drásticas nas contratações e num regresso a práticas discriminatórias do passado.

Entre os sites retirados do ar estava uma página dedicada ao Inaugural Treasury Advisory Committee on Racial Equity, criado durante a administração Biden.

Dorothy Brown, professora de direito de Georgetown que fez parte do comité, disse que a ordem tem várias implicações para a diversidade da força de trabalho.

"Os conservadores diriam que é errado visar alguém com base na sua raça - mas é exatamente isso que Trump está a fazer", defendeu Dorothy Brown.

O Departamento de Estado desmantelou na quarta-feira o seu Gabinete de Diversidade e Inclusão.

O gabinete foi criado pelo ex-secretário de Estado Antony Blinken, pouco depois de ter assumido o cargo, e produziu relatórios que identificavam estratégias para atrair minorias e mulheres para a força de trabalho do departamento.

O Secretário de Estado Marco Rubio enviou esta semana um telegrama a todas as embaixadas e consulados dos EUA no estrangeiro proibindo-os de hastear qualquer outra coisa que não a bandeira americana ou bandeiras em honra de prisioneiros de guerra ou de pessoas detidas injustamente.

A diretiva proibiu efetivamente a exibição de bandeiras do orgulho LGBTQIA+ ou do movimento Black Lives Matter, que tinham sido permitidas durante a administração Biden.

Na quinta-feira, o Ministério da Educação anunciou que tinha retirado ou arquivado centenas de documentos de orientação, relatórios e materiais de formação.

O departamento informou que cancelou contratos no valor total de mais de 2,6 milhões de dólares para a formação do pessoal do DEI.

As páginas que foram retiradas incluem "Recursos para estudantes LGBTQI +", uma visão geral das leis de direitos civis relacionadas à "Discriminação de raça, cor ou origem nacional" e orientação intitulada "Evite o uso discriminatório de inteligência artificial".

Uma declaração do Departamento de Educação disse que as páginas excluídas "encorajavam escolas e instituições de ensino superior a promover ou endossar programas ideológicos prejudiciais".

Trump chamou aos programas DEI de "discriminação" e insistiu em restaurar a contratação estritamente "baseada no mérito".

Grupos conservadores elogiaram esta reversão, como foi o caso da Parents Defending Education, organização que entrou com ações judiciais desafiando iniciativas de diversidade nas escolas,

A organização congratulou Trump por tomar medidas "para erradicar esses programas permanentemente".

Os ataques à DEI visam muitas vezes programas que não alteram os padrões de contratação, mas simplesmente encorajam os recrutadores a olhar para diferentes grupos de contratação, explicou Antonio Ingram, conselheiro sénior do fundo de Defesa Legal da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor (NAACP).

"As disparidades baseadas na raça e no género que se verificam atualmente são o resultado da exclusão histórica das mulheres e das pessoas de cor das oportunidades e não são um resultado arbitrário", acrescentou Ingram.

Segundo o conselheiro, a eliminação de programas para garantir uma força de trabalho governamental diversificada poderá ser sentida durante anos e garante que existirão "gerações que nem sequer saberão o que perderam, porque houve um grande apagão, uma grande revisão e um grande redirecionamento dos recursos federais".

"Acho que a verdadeira tragédia é que havia ferramentas que poderiam ter sido usadas para criar mais pertença, mais justiça", acrescentou.