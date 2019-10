Alemanha admite missão militar em zona de segurança no nordeste da Síria

líder dos cristãos-democratas da CDU e provável sucessora da chanceler Angela Merkel.O nordeste da Síria tem sido palco nas últimas semanas de confrontos entre tropas turcas e forças curdas-sírias, que levaram à fuga de milhares de civis perante a inação ocidental., precisou Kramp-Karrenbauer.

A proposta da responsável política pela área da Defesa vai ao encontro das exigências turcas, mas não deixa de ser surpreendente, já que rompe com a tradição alemã de não participar em missões armadas fora da Alemanha, particularmente no Médio Oriente, devido ao legado deixado pela Segunda Guerra Mundial.

e que protestou veementemente na rua contra a ofensiva turca.

SPD torce o nariz

Para Kramp-Karrenbauer, a iniciativa deverá estabilizar a região e permitir a milhares de civis regressar voluntariamente a casa.os social-democratas do SPD, que não querem envolvimento militar.como o papel a desempenhar pelos soldados alemães, antes de se pronunciar., assim como no auxílio humanitário às populações,de Kramp-Karrenbauer.

Merkel de acordo

durante uma reunião à porta fechada do grupo parlamentar da CDU.quando se reunir com o Presidente francês Emmanuel Macron, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan,“Temos o dever de encontrar soluções para a crise”, afirmou aos deputados do seu partido.

Tréguas cumpridas

para impedir as forças sírias-curdas locais de apoiar as suas congéneres turcas do PKK.no noroeste da Síria, de forma a expulsar dali as milícias curdas YPG e FDS, e conseguir a sua zona de segurança.A iniciativa provocou grandes protestos das comunidades curdas na Europa, particularmente em França e na Alemanha.Falta agora uma solução que evite o regresso da violência.