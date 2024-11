Alemanha prepara aplicação com locais de refúgio em caso de ataque

Num contexto de tensão crescente com a Rússia, Berlim procura aumentar a lista de locais onde a população civil se possa abrigar e caso de ataque.

A lista deverá incluir ainda parques de estacionamento e edifícios governamentais, e será no futuro disponibilizada numa aplicação descarregável em dispositivos móveis.

"Vai ser, com o auxílio do seu telemóvel", explicou o porta-voz do Ministério.O Governo vai encorajar também os cidadãos a criar abrigos, apetrechando caves e garagens dos seus domicílios, acrescentou.O plano foi acordado em junho, tendo sido entretanto estabelecido um grupo de trabalho, revelou ainda o Ministério, sem prever calendário de conclusão ou metas., reconheceu o porta-voz. O projeto envolve os Serviços de Emergência e Proteção Civil, entre outras entidades.

A Alemanha tem 83 milhões de habitantes e dispõe de 579 bunkers, a maioria datados da II Guerra Mundial e da época da Guerra Fria. Podem acolher 480 mil pessoas.

Depois da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, o Governo alemão suspendeu a alienação de fortificações que detinha na sua posse. Desde 2005 já havia passado mais de 300para privados, transferindo a responsabilidade e os custos da sua manutenção.Em outubro, a liderança dos serviços alemães de informação avisou que a Rússia seria provavelmente capaz de lançar um ataque aos países da NATO em 2030, sublinhando que tem estado a crescer o número de atos de sabotagem e as atividades de sabotagem em solo alemão., com o uso de mísseis de longo alcance americanos por parte da Ucrânia contra alvos na Rússia, e a estreia de um novo míssil hipersónico russo, o Oresnnik, num ataque à cidade ucraniana de Dnipro.Há quatro dias, o presidente russo, Vladimir Putin, considerou que o conflito adquiriu caracteristicas de uma guerra "mundial" e advertiu que não exclui ataques a países ocidentais.A ameaça pode incluir o uso pela Rússia dos Oreshnkik, os seus novos mísseis hipersónicos de médio alcance, concebidos para transportar uma ogiva nuclear e praticamente impossíveis de interceptar com os atuais sistemas de proteção aérea. Putin já ordenou novos testes e a produção em massa da nova arma.