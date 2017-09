16h01 - O enviado especial da Antena 1 a Berlim conta como tem sido a votação dos alemães ao longo do dia.

Mário Rui Cardoso, jornalista da Antena 1, refere que a maior afluência dos alemães às urnas pode dever-se ao apelo feito por Angela Merkel e Martin Schulz, que apelaram ao eleitorado para que a ascensão da extrema-direita fosse travada através do voto.O enviado especial conta ainda que a capital alemã acolheu este domingo uma maratona em autêntico clima de festa, com a participação de vários atletas internacionais.- Até às 12h00 (menos uma hora em Lisboa), regista-se uma participação no voto ligeiramente inferior aos números que constam das eleições de 2013.Segundo os dados oficiais do, órgão responsável pela supervisão das eleições ao nível federal, 41,1 por cento dos eleitores já exerceu direito de voto. Um número que fica abaixo dos 41,4 por cento registados em 2013, à mesma hora, mas que oculta discrepâncias regionais significativas.Por exemplo, em Renânia do Norte-Vestefália, o estado alemão com mais população, registou uma subida de três por cento em relação às últimas eleições.