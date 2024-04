Álvaro Pacheco diz que Vitória ainda sonha

Quinta classificada, com 57 pontos, a formação minhota ainda pode bater o seu recorde pontual no principal escalão luso, de 62 pontos, quando faltam quatro rondas, e ainda tem hipóteses de ultrapassar o FC Porto, terceiro, e o Sporting de Braga, quarto, ambos com 62, hipóteses que podem elevar a prestação vitoriana em 2023/24.



“O Vitória realizou um excelente campeonato, mas poderá ser extraordinário. Para ser extraordinário, temos de continuar focados na nossa tarefa. O que vai acontecer daqui para a frente não pode apagar a excelente época, olhando para as adversidades que tivemos, para a evolução que tivemos”, disse, na antevisão ao duelo marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



Orgulhoso pela “mentalidade construída ao longo da época”, o timoneiro prometeu ainda uma equipa com os olhos postos no que “ainda se pode conquistar”, a começar pelos três pontos frente aos ‘axadrezados’, num duelo com historial de rivalidade.



Ciente de que a equipa treinada por Jorge Simão precisa de pontos, quando ocupa o 13.º lugar, com 30, Álvaro Pacheco pediu um Vitória com “um controlo muito grande do jogo”, a “promover as combinações”, a “chegar à zona de finalização”, sem se esquecer de acautelar os contra-ataques de um Boavista que tanto pode jogar “à espera do erro”, como ser “mais agressivo”, dando mais espaço.



“São muito importantes os nossos equilíbrios. Vamos lidar com um adversário que quer pontos. Vai procurar todo o tipo de espaço e desequilíbrios para nos fazer mossa. Temos de proteger a nossa baliza e de perceber as nossas ações ofensivas para não nos expormos ao contra-ataque. Se sofrermos primeiro, vamos manter a serenidade”, projetou.



Com os defesas Bruno Gaspar e Jorge Fernandes de volta às opções depois de terem falhado a visita ao líder Sporting (derrota por 3-0), para cumprirem castigo, o técnico disse estar sempre preparado para as adversidades e confirmou o regresso à titularidade do internacional português Jota Silva, suplente utilizado em Alvalade.



O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa, com 57 pontos, recebe o Boavista, 13.º, com 30, em desafio marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Luís Godinho.