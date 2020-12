António Pereira sobreviveu ao novo coronavírus

Aos 64 anos, o técnico passou seis dias nos cuidados intensivos (UCI) e nove nos intermédios do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde esteve “sempre consciente” e os médicos nunca lhe esconderam a gravidade extrema da sua situação.”, contou o treinador à agência Lusa.António Pereira chegou a estar com o fluxo de oxigénio no sangue em 34, quando “dizem que a partir dos 40 ou 50 entra-se em coma”, e os médicos chegaram a dizer à sua família para ir-se “preparando” para o pior, até que, “felizmente, o corpo reagiu” e o técnico já voltou esta semana a orientar os treinos da equipa da margem sul do Tejo.Mas antes de recuperar, sair da UCI, e, por fim, dos cuidados intermédios, Toni Pereira viu, literalmente, a vida a passar-lhe em revista à frente dos olhos e a morte ao seu lado.”, relatou.





Gratidão e muita emoção







Enquanto esteve no hospital, Toni Pereira viu gente que “infelizmente morreu” mesmo ao seu lado, o que “ainda magoava mais”, ver pessoas “ali ligadas, entubadas, nos cuidados intensivos”, e pensava que “ia ser mais um daqueles que ia para o outro lado”.Por isso, faz questão de agradecer, mais do que uma vez ao longo da conversa com a Lusa, “ao Hospital de São Bernardo, médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar”.”, questionou.As noites na enfermaria e a tranquilidade que traziam eram, de resto, o momento em que caía o ‘escudo’ do homem que, aos 64 anos, “nunca tinha entrado num hospital”.”, assume.Por isso, refere o treinador, a partir de agora “jogar um jogo de futebol para ganhar três pontos é facílimo” para quem “esteve para o outro lado e hoje está aqui”.”, desabafou.Por isso, o treinador acredita que esta experiência vai dar mais força para o resto da época também aos seus jogadores do plantel do Cova da Piedade, que lhe gravaram uma mensagem de apoio, quando estava no hospital, que o emocionou nesse dia e no momento em que o recordou para a agência Lusa.

“Quando me mandaram aquele vídeo, eu chorei muito. Estava na cama do hospital, a saber se amanhã me ia embora, se naquele dia melhorava, e vou-lhe dizer uma coisa: bateu-me cá no fundo e eu chorei muito a olhar para aquilo, porque não sabia o que ia ser o dia de amanhã”, confessou.