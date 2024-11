Após incidentes com adeptos de futebol. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel vai a Amesterdão

These terrible barbaric and antisemitic terror attacks are a blaring alarm call for Europe and the world.



Freedom loving countries, democracies, cannot allow unbridled hatred to roam the streets with impunity. As history has shown - what begins with persecution and violence… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) November 8, 2024

, Gideon Saar,, declarou o ministério em comunicado.Na rede social X, Gideon Saar, recém-nomeado,, que “são um alerta retumbante para a Europa e o mundo inteiro”.

"Pogrom antissemita"

We see with horror this morning, the shocking images and videos that since October 7th, we had hoped never to see again: an antisemitic pogrom currently taking place against Maccabi Tel Aviv fans and Israeli citizens in the heart of Amsterdam, Netherlands.



This is a serious… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 8, 2024

Para o Presidente de Israel as agressões foram um "pogrom antissemita". “”, escreveu Herzog no X.

"Espero que as autoridades dos Países Baixos atuem de imediato e tomem as medidas necessárias para proteger, localizar e resgatar todos os israelitas e judeus atacados", acrescentou o chefe de Estado de Israel.







O termo russo "pogrom" designa desde o século XIX a agressão e perseguição deliberada contra um grupo étnico, sobretudo judeus.

Telavive manda aviões para retirar cidadãos

בעקבות הלינץ׳ המזעזע והפרוגרום האנטישמי ביהודים ברחובות אמסטרדם, החל משעות הבוקר המוקדמות אנחנו מוסיפים טיסות חילוץ נוספות (אל על, ארקיע וישראייר) מעבר לטיסות הקיימות.



שוחחתי עם מקבילי, שר התחבורה ההולנדי, ברי מדלנר, בהמשך למבצע החילוץ התעופתי של אזרחים ישראלים מאמסטרדם.

ביקשתי… — מירי רגב (@regev_miri) November 8, 2024

O primeiro avião destinado a repatriar cidadãos israelitas de Amesterdão, descolou do aeroporto Ben Gurion na sexta-feira, disse à AFP Liza Dvir, porta-voz das autoridades aeroportuárias israelitas.A ministra israelita dos Transportes, Miri Regev, pediu ao seu homólogo holandês, Barry Madlener, que garantisse “o transporte seguro dos passageiros dos hotéis para o aeroporto”.Pediu também que o aeroporto Schipol de Amesterdão permaneça aberto durante a noite deste fim de semana e que sejam concedidas “todas as autorizações necessárias” aos aviões de evacuação israelitas.Em comunicado, Benjamin Netanyahu agradeceu a Dick Schoff por ter classificado os incidentes nos Países Baixos como um "ato antissemita".

Israelitas feridos em Amesterdão

Several reports about last night’s events in Amsterdam are circulating on social media. The police have launched a major investigation into multiple violent incidents. So far, it is known that five people have been taken to the hospital and 62 individuals have been arrested. The… — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) November 8, 2024

Os incidentes de quinta-feira à noite nos Países Baixos provocaram ferimentos a cidadãos israelitas tendo a polícia local detido 62 pessoas.”, declarou a polícia de Amesterdão no X.Segundo a polícia os adeptos deixaram o estádio sem incidentes após o jogo da Liga Europa, mas que os confrontos eclodiram durante a noite no centro da cidade.Na quinta-feira, a polícia tinha revelado na mesma rede social, estar “particularmente vigilante”, depois de ter relatado vários incidentes, incluindo uma bandeira palestiniana arrancada de uma fachada “por pessoas desconhecidas”.

Durante a tarde, cerca de uma centena de apoiantes israelitas reuniu-se na praça Dam - rodeados por forte presença policial - antes de se dirigir para o estádio Johan Cruyff, no sudoeste de Amesterdão.

Have been following the news from Amsterdam and am horrified by the antisemitic attacks on Israeli citizens. This is completely unacceptable. I am in close contact with all parties involved and have just spoken to @IsraeliPM Netanyahu by phone to stress that the perpetrators will… — Dick Schoof (@MinPres) November 8, 2024

A presidente da Câmara de Amesterdão, Femke Halsema, afirmou que osO primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, afirmou estar “horrorizado com os ataques antissemitas contra cidadãos israelitas”, que considerou “completamente inaceitáveis”.

Schoof, que lidera um governo de coligação de direita assegurou a Netanyahu, por telefone, que “os autores dos ataques serão identificados e julgados”, revelou numa declaração publicada na rede social X.





Os incidentes antissemitas nos Países Baixos aumentaram desde que Israel lançou a sua ofensiva contra Gaza, na sequência dos ataques do grupo palestiniano Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, com muitas organizações e escolas judaicas a denunciarem ameaças e correio de ódio. Já o político antimuçulmano Geert Wilders, líder do maior partido do governo holandês, disse estar “envergonhado pelo facto de isto poder acontecer nos Países Baixos”.

Outraged by last night’s vile attacks targeting Israeli citizens in Amsterdam.



I just spoke with @MinPres Schoof.



I strongly condemn these unacceptable acts.



Antisemitism has absolutely no place in Europe. And we are determined to fight all forms of hatred. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2024

Certains demandent la délocalisation du match France-Israel. Je ne l’accepte pas: la France ne recule pas car cela reviendrait à abdiquer face aux menaces de violence et face à l’antisemitisme.

À ma demande, le Préfet de police, @NunezLaurent prend les dispositions de sécurité… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) November 8, 2024

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou estar “indignada” com os “ataques desprezíveis.“Condeno veementemente estes atos inaceitáveis. O antissemitismo não tem absolutamente lugar na Europa. E estamos determinados a combater todas as formas de ódio”, reagiu o chefe do executivo europeu na rede social X.A ONU também já reagiu e segundo o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a organização está “muito perturbada” com os confrontos em Amesterdão.“Tomámos conhecimento desta informação muito preocupante. Ninguém deve ser sujeito a discriminação ou violência com base na sua origem nacional, religiosa, étnica ou outra”, afirmou Jeremy Laurence, quando questionado sobre os actos de violência durante uma conferência de imprensa regular da ONU em Genebra.Paris já revelou que o jogo de futebol entre a França e Israel, marcado para 14 de novembro no Stade de France, não será transferido.“Algumas pessoas estão a pedir que o jogo França-Israel seja transferido. Não aceito isso: a França não recua porque isso equivaleria a abdicar perante as ameaças de violência e antissemitismo”, afirmou o ministro do Interior francês, Bruno Retailleau.“A meu pedido, o prefeito da polícia (de Paris) Laurent Nunez está a tomar as medidas de segurança necessárias para que este jogo se realize no Stade de France, como habitualmente”, acrescentou.