Argélia. Eleições presidenciais marcadas por abstenção e manifestações

Os resultados preliminares da votação poderão ser conhecidos a partir das 23h00, mas os finais só deverão saber-se sexta-feira de manhã.

Até às 14h00 locais, quatro horas antes do encerramento das urnas, números oficiais apontavam uma participação de 20 por cento. Três horas depois, esta rondava os 33 por cento, de acordo com a autoridade eleitoral independente da Argélia.





Numa assembleia de voto havia 12 votos às 17h00, num universo de 217 eleitores.





En el Ecole Pasteur en el centro de #Argel a las 17h había 21 votos en una urna donde había inscritos para votar 217 ciudadanos. Las elecciones de #Argelia pendientes del escrutinio hasta mañana pic.twitter.com/1ECBcpBsyz — Sonia Moreno (@sonietamb) December 12, 2019



Espera-se que, à semelhança de outras eleições em anos anteriores [em que a abstenção apresentava às mesmas horas valores semelhantes], os números oficiais da participação rondem os 50 por cento dos eleitores. As eleições presidenciais argelinas decorreram sem a presença de observadores internacionais.







Na capital, Argel, houve quem votasse, em, enquanto um helicóptero sobrevoava o centro.

"O país entrou numa fase crucial", justificou Aziz Djibali, de 56 anos, que foi votar perto da residência oficial do primeiro-ministro, pouco após as 07h00, ainda a cidade estava quase deserta.







"Já é altura de os argelinos fazerem ouvir as suas opiniões de forma pacífica", considerou.

Horas depois e a poucos metros dali,

"Somos livres!" gritou um homem de 25 anos quando um polícia tentou prendê-lo.

Reformas antes de eleições



Djamel Faradji, um desempregado de 27 anos e um dos milhares de argelinos que há meses enchem de bandeiras à sexta-feira as principais avenidas da capital, garantiu quee apontou a flor que trouxe na lapela em sinal de não violência.A sua bandeira ostentava a frase. Noutras bandeiras, agitadas pela multidão compacta, lia-se

Majid Belghout, um arquiteto de 54 anos, desvalorizou as eleições como "uma tentativa da velha guarda se regenerar".







"Uma eleição livre só pode ter lugar na Argélia depois de um processo democrático. Estamos apenas no início desse processo", explicou, repetindo a exigência do Harak por reformas profundas do sistema político, antes de qualquer escrutínio.

"Não é altura para votar mas é. E a única forma de conseguir um consenso sobre o futuro da Argélia", afirma Belghout.Já outros não votam porque isso sempre foi inútil. "", questionou Salim Bairi, um professor primário entrevistado num café para a agência Reuters.E Kamel Moumni, de 36 anos, encontrou tempo para ir ao dentista mas não para ir à sua assembleia de voto.

Charada

O escrutínio desta quinta-feira já tinha estado marcado, primeiro para abril e depois para maio.como a única forma de por fim ao impasse entre manifestantes e Governo que paralisa o país há dez meses., apesar de há meses não ser visto e de, aos 82 anos, a sua saúde estar extremamente frágil.Bouteflika acabou por renunciar, sob pressão de Salah, que assumiu a condução do país e prometeu paz e novas eleições.Apesar da contestação e da detenção de dezenas de altos funcionários, incluindo antigos primeiros-ministros, ministros e empresários, acusados de corrupção,, como é conhecido.Abdelmadjid Tebboune e Ali Benflis foram ambos primeiros-ministros, Azzedddine Mihoubi foi ministro da Cultura, Abdelkader Bengrine chefiou a pasta do Turismo e Abdelaziz Belaid, é um antigo membro do comité central do FLN, o partido que governa a Argélia há dezenas de anos.Para a população, estas eleições presidenciais não passam por isso de uma charada.

Votos pelo ar

Vídeos publicados nas redes sociais mostraram marchas em vez de filas de eleitores, em Oran, Constatina e em diversas outras localidades.







Os protestos foram quase todos pacíficos e ordeiros, mas em Bouira, os manifestantes incendiaram a sede local da autoridade eleitoral independente.





El dia de elecciones en #Argelia https://t.co/eOMu0Pf9KF — Fatima MAKHOUKH فاطمة ماخوخ (@fatima_makhoukh) December 12, 2019





E em Bejaia, na região de Kabylie, os manifestantes apoderaram-se de urnas e destruíram-nas, lançando os boletins de voto ao ar.







Na cidade de Haizer, um antigo bastião da resistência anti-colonialista,, explica Aissa Ait Mohand, de 22 anos, filho de um agricultor desempregado, afirmando que os jovens da sua área consideram as eleições presidenciais "um truque" das autoridades para se manterem no poder.Haizer foi palco de vários combates entre as forças armadas argelinas e grupos islamitas, há mais de 20 anos, que fez 200 mil mortos. Alguns dos revoltosos depuseram armas e acabaram por colaborar com as autoridades locais. Yahya, um deles, apoia o escrutínio.de manifestantes comuns, de jornalistas, de advogados e de estudantes universitários, as quais motivaram um protesto oficial da União Europeia.A semana passada,naquilo que o Governo de transição espera seja olhado como um sinal que as exigências dos manifestantes estão a ser respeitadas.A Argélia, no norte do continente africano, é um dos principais fornecedores de gás natural da Europa e tem 40 milhões de habitantes.