Ataque russo a supermercado na Ucrânia provoca dez mortos

Foto: Administração Regional de Donetsk via EPA

Dez pessoas morreram num ataque russo a um supermercado no Leste da Ucrânia. Já no sul da Rússia, os combates prosseguem a várias dezenas de quilómetros da central nuclear de Kursk.

O Ministério da Defesa russo divulgou imagens que diz serem veículos blindados ucranianos a serem destruídos nas zonas fronteiriças da região.



As tropas russas estão a tentar fazer recuar as forças ucranianas que, há quatro dias, romperam a fronteira.



A ação da Ucrânia é uma contraofensiva, depois de meses de avanços graduais da Rússia no leste da Ucrânia.