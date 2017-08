19h48 - Suspeito do ataque é cidadão marroquino

O suspeito do ataque é um cidadão marroquino com residência legal na cidade de Girona na Catalunha.



19h42 - Mariano Rajoy a caminho de Barcelona

O primeiro-ministro espanhol está a caminho de Barcelona para coordenar a resposta ao atentado terrorista.



19h40 - Casa Real Espanhola condena atentado

Son unos asesinos, simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona. Las Ramblas volverán a ser de todos. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 17 de agosto de 2017

19h29 - Governo da Catalunha confirma 13 mortos e mais de 50 feridos no atentado nas Las Ramblas, no centro de Barcelona.



La meva més rotunda condemna a l'atemptat terrorista de Barcelona. Podem confirmar 13 morts i més de 50 ferits. @mossos @solercampins pic.twitter.com/va0IlQejb0 — Joaquim Forn (@quimforn) 17 August 2017 19h20 - Polícia afirma que não existe ninguém barricado num bar no centro de Barcelona



No hay nadie atrincherado en ningún bar del centro de #Barcelona. Hay un hombre detenido y lo tratamos como atentado terorista — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017



19h14 - Detido um suspeito ligado ao atentado.



19h00 - Divulgada foto de suspeito



A polícia espanhola disponibilizou a foto de um suspeito de ligação ao ataque em Barcelona.







O jornal El Pais divulgou as comunicações da polícia com a descrição do suspeito.









18h50 - EUA disponibilizam ajuda a Espanha



O secretário de estado norte-americano, Rex Tillerson, considera que o ataque em Barcelona tem todas as características de um "atentado terrorista”, e veio garantir que os EUA estão prontos a prestar auxílio às autoridades espanholas.



18h40 - Polícia encontrou segunda carrinha relacionada com o ataque na cidade de Vic, a cerca de 70 quilómetros de Barcelona.



Turista português de férias em Barcelona conta o sucedido.





18h20 - O primeiro-ministro, António Costa, enviou uma mensagem ao seu homólogo espanhol, Mariano Rajoy, transmitindo a solidariedade do Governo e do povo português depois do ataque em Barcelona.

En estos momentos datos provisionales: una víctima mortal y 32 heridos#Barcelona — Mossos (@mossos) 17 de agosto de 2017





18h10 - Comissário do Interior Ferran Lopez confirma um morto e 32 feridos.









Se acaba de producir atropellamiento masivo en las Ramblas de Barcelona por parte de una persona con una furgoneta. Varios heridos — Mossos (@mossos) 17 August 2017

Um veículo invadiu a zona das Ramblas , no centro de Barcelona, atropelando várias pessoas, por volta das 17h00 horas de Espanha. Há pelo menos três mortos confirmados, mas a Cadena Ser fala já de 13 vítimas mortais. Haverá ainda cerca de duas dezenas de feridos, alguns deles graves.O condutor fugiu depois a pé.A zona está vedada pela polícia e os estabelecimentos comerciais foram evacuados. As ruas adjacentes foram também cortadas, e as estações de metro e comboio na zona encerradas.Fonte policial confirmou à France Presse que um suspeito encontra-se barricado num bar, mas não há ainda confirmação da ligação entre os dois casos.As agências internacionais citam a polícia da Catalunha dizerem estar a tratar este atropelamento como um ataque terrorista.