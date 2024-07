Autoridades norte-americanas anunciaram detenção de dois dos líderes do cartel mexicano de Sinaloa

Segundo o Departamento do Estado, trata-se de "uma das organizações de narcotráfico mais violentas e poderosas do mundo".



Os dois são acusados de dirigir as operações do cartel, incluindo as unidades de fabrico e tráfico de fentanil.



A agência antidrogas dos Estados Unidos, oferecia uma recompensa de 15 milhões de dólares, 13 milhões de oitocentos mil euros, por informações que levassem à captura de Zambada.



No início de 2016 já tinha sido detido "El Chapo" e em setembro do ano passado, um dos filhos, Ovidio Guzman.



Ambos cumprem penas de prisão nos Estados Unidos.