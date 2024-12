BAD apoia com 5,7 milhões de euros resiliência climática em Timor-Leste

"O Projeto Setorial de Melhoria da Resiliência Rural e dos Meios de Subsistência vai apoiar comunidades rurais que dependem predominantemente da agricultura e possuem oportunidades limitadas de subsistência e de gerar rendimentos", referiu o BAD, em comunicado.

A instituição financeira disse que o projeto pretende melhorar o acesso à água e a produtividades das explorações agrícolas e agroflorestais.

"Timor-Leste é altamente vulnerável aos riscos climáticos e de desastres, sendo uma das economias mais inseguras em termos alimentares do mundo", disse a diretora do BAD em Timor-Leste, Stefania Dina, citada na mesma nota.

"Ao investir nas comunidades rurais, pretendemos criar caminhos para um futuro mais brilhante e sustentável. Juntos, podemos capacitar cada agricultor e cada família a prosperar, promovendo resiliência e oportunidades para as gerações futuras", acrescentou.

O BAD indicou que o projeto vai beneficiar 46.000 pessoas nas zonas rurais do município de Manatuto e tem uma abordagem inclusiva com as autoridades timorenses a trabalharem em colaboração com as comunidades locais no planeamento de investimentos em infraestruturas rurais e desenvolvimento de meios de subsistência e ações de capacitação.

"Esta estratégia garante que as vozes da comunidade sejam ouvidas e que as soluções sejam adaptadas para responder às necessidades específicas dos residentes", pode ler-se no comunicado.

A intervenção em Timor-Leste faz parte de um projeto de 16,6 milhões de dólares (cerca de 15,7 milhões de euros) para Reforço da Resiliência às Alterações Climáticas e Desastres nos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento.