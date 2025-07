Baja de Aragão 2025 foi teste à resiliência e determinação de Maria Luís Gameiro

O fim de semana começou mal, com uma saída de pista no Prólogo a ser já um presságio do que estaria para acontecer ao longo dos mais de 460km contra o relógio, divididos por três setores seletivos.

No primeiro dia “a sério”, um furo provocou uma perda de tempo que se revelou difícil de recuperar, especialmente numa prova com esta tipologia. Os lugares de destaque ficavam já longe, mas a dupla não esmoreceu e entrou no segundo e derradeiro dia com vontade de mostrar o seu valor.





Infelizmente, o infortúnio continuou a fazer parte do “kit” da dupla 100% feminina. Com uma correia de acessórios partida, tal como um dos tensores, Maria Luís acabou por ver a sua prestação irremediavelmente comprometida.

Numa autêntica parada de estrelas do mundo do TT, a dupla do Mini da X-Raid, Maria Luís Gameiro e Rosa Romero chegou a Aragão com a ambição de conseguirem uma boa participação. No entanto, o foco estava na preparação para o Dakar 2026. E se o Dakar é sinónimo de dificuldades e superação, a jornada espanhola providenciou os ingredientes certos, transformando-se num duro teste.Se o resultado não foi o desejado, o teste, sim, foi ótimo. Os sucessivos desafios permitiram à dupla trabalhar em vários aspetos, dentro e fora do cockpit. No final, Maria Luís estava resignada com a sua sorte, mas contente pela forma como resolveram todos os problemas que encontraram.