Benfica acredita que Reinaldo Teixeira vai enfrentar desafios com "determinação"

"O Sport Lisboa e Benfica saúda Reinaldo Teixeira pela sua eleição como presidente da LPFP, realizada esta manhã com o apoio da maioria dos clubes profissionais em Portugal. Acreditamos e confiamos que o presidente agora eleito, em articulação com todos os agentes desportivos, saberá enfrentar com determinação os desafios que se colocam ao futebol profissional português", referem os `encarnados` em comunicado.

O Benfica, que apoiou Reinaldo Teixeira na corrida à sucessão de Pedro Proença, garante que está disponível para ajudar e desejou felicidades para o mandato.

"O Sport Lisboa e Benfica reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento sustentado do futebol nacional, reiterando a sua total disponibilidade para contribuir ativamente na construção de soluções que promovam um futebol mais próspero, mais profissional, mais competitivo e mais próximo dos adeptos", concluiu.

Reinaldo Teixeira foi hoje eleito presidente da LPFP, sucedendo a Pedro Proença para o fim do quadriénio 2023-2027, ao vencer José Gomes Mendes, nas eleições para a liderança do organismo.

O presidente da Associação de Futebol do Algarve (AFA) e coordenador dos delegados da LPFP, de 61 anos, conquistou 42 dos 52 votos (81%), contra os 10 (19%) de José Gomes Mendes, que liderava a Mesa da Assembleia Geral do organismo.

Reinaldo Teixeira vai ser o 11.º presidente da LPFP, no restante do quadriénio para o qual tinha sido eleito Pedro Proença, que, após quase 10 anos no cargo, saiu para a FPF, para assumir o lugar deixado vago por Fernando Gomes, entretanto eleito para o Comité Olímpico de Portugal (COP).

O novo presidente vai ser empossado na quarta-feira, às 17:00, na Arena Portugal, no Porto