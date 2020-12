Benfica supera Sporting no início da segunda fase do nacional de voleibol

Apesar de resolvido em três parciais, o encontro pautou-se por um forte equilíbrio, com a diferença a revelar-se nos momentos finais de cada ‘set’, em que o Benfica foi sempre superior, o que se revelou decisivo para sair do Pavilhão João Rocha com mais uma vitória.



Benfica, Sporting de Espinho e Esmoriz lideram a série dos primeiros com três pontos, enquanto o Sporting se juntou ao VC Viana e ao Sporting das Caldas na ‘cauda’ da tabela, sem pontos. O duelo entre Fonte do Bastardo e Castêlo de Maia foi adiado e as duas formações ainda não jogaram nesta fase.



Os ‘leões’ entraram melhor na partida, conseguindo alcançar uma vantagem inicial de três pontos (4-1), mas o Benfica rapidamente chegou à igualdade (7-7). Depois de um largo período de muito equilíbrio, os ‘encarnados’ começaram a superiorizar-se a partir dos 15-15 e nunca mais deixaram o Sporting chegar à frente do marcador, vencendo o primeiro parcial por 25-22.



Foi muito difícil desatar o ‘nó’ do segundo ‘set’, bastante disputado pelas duas equipas, que se ‘anularam’ durante grande parte do mesmo. Foi apenas a partir dos 17-17 que o Benfica almejou uma vantagem superior a dois pontos pela primeira vez (19-17) e, a partir daí, descobriu o ‘antídoto’ para levar a melhor, ao elevar o nível de jogo e fixar o parcial em 25-20.



Procurando reentrar na discussão do encontro, o Sporting voltou a entrar forte, sobretudo no ‘bloco’, mas as ‘águias’ iam sustendo muitos remates ‘leoninos’ com boas receções. Alguns erros benfiquistas deram uma oportunidade de ‘ouro’ à equipa de Gersinho, mas, quando parecia que o Sporting ia vencer o parcial (24-22), o Benfica conseguiu igualar.



Nas diferenças, o ‘inevitável’ Raphael Oliveira acabou por ser o elemento decisivo para o triunfo ‘encarnado’, com um remate a dar a terceira vantagem consecutiva à ‘turma’ de Marcel Matz, sentenciada através de um forte serviço do brasileiro.







Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Benfica, 0-3.



Parciais: 22-25, 20-25 e 26-28.







Sob a arbitragem de Sérgio Pereira e Rui Reis, as equipas alinharam:



- Sporting: Bruno Alves, Victor Hugo, Hélio Sanches, Paulo Victor, Robinson Dvoranen, Renan Purificação e Gil Meireles (líbero). Jogaram ainda: Miguel Maia, João Fidalgo (líbero), André Saliba e José Rojas.



Treinador: Gersinho.



- Benfica: Tiago Violas, Peter Wohlfahrstatter, Marc Honoré, Théo Lopes, Raphael Oliveira, André Aleixo e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: André Lopes e Flávio Soares.



Treinador: Marcel Matz.







Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.