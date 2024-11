Biden acende luz verde a Kiev para uso de armas de longo alcance contra a Rússia

Foto: Ivan Antypenko - Reuters

A decisão do ainda presidente norte-americano pode estar relacionada com o envio de tropas norte-coreanas, por parte da Rússia, para a frente de guerra em território ucraniano. A informação foi avançada por fontes próximas da Casa Branca, que, oficialmente, não comentou. Em causa estão mísseis com um alcance superior a 300 quilómetros.





A agência Reuters escrevia este domingo que muitos especialistas que se mostram céticos com a alteração na política da Administração norte-americana cessante.



Moscovo já reagiu à notícia da decisão norte-americana e anunciou que veria a suspensão desta proibição como uma grande escalada na Ucrânia e na região russa de Kursk.



Por sua vez, Volodymyr Zelensky veio afirmar que os "mísseis falam por eles próprios" e que "tais coisas não são anunciadas".



Desconhece-se, por agora, a posição de Donald Trump. O presidente eleito dos Estados Unidos foi sempre um crítico das ajudas financeira e militar prestadas pelos Estados Unidos, prometendo que irá terminar em breve com o conflito.



