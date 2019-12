“Boxing Day”. Portugueses do “Wolves” recebem o Manchester City

Ao início da noite desta sexta-feira, no Estádio Molineux, a partir das 19h45, a equipa treinada por Nuno Espírito Santo que integra vários portugueses como Rui patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota, entre outros, recebe os “citizens” que procuram chegar ao segundo lugar.Para trás ficaram os nove jogos realizados na quinta-feira com destaque para a vitória do Liverpool (1.º) sobre o Leicester (2.º) alargando para 13 pontos a distância entre si e um jogo a menos dos “reds”, o que faz cheira a título na cidade dos Beatles.Nota para ano comando do Everton onde substituiu Marco Silva. O italiano conduziu a sua equipa à vitória, por 1-0, frente ao Burnley., ascendeu provisoriamente ao quinto lugar, depois de ter vencido o Brighton por 2-1. Manterá esta posição se os “lobos” do Wolves não vencerem os “citizens”.Quando começou a treinar a equipa dos “spurs” o técnico português estava a 12 pontos dos lugares europeus e agora está a três do “top-4” que dá acesso à Liga dos Campeões.O Tottenham espreita o quarto lugar do Chelsea que nesta ronda perdeu em casa com o Southampton por 0-2.Recorde-se que em oito jogos disputados na jornada do “Boxing Day”, ao longo da sua carreira, José Mourinho não perdeu nenhum. Somou ontem a sexta vitória, tendo ainda dois empates.Com a conclusão desta 19.ª jornada segue-se já a 20.ª jornada.Os dois treinadores portugueses na “Premier League” já reagiram a esta sucessão de desafios.12h30

Brighton-Bournemouth





15h00Newcastle-EvertonSouthhampton-Crytal Palace

Watford-Aston Villa





17h30Norwich-Tottenham

West Ham-Leicester





19h45Burnley-Manchester United14h00Arsenal-Chelsea16h30Liverpool-Wolverhampton18h00Manchester City-Sheffield