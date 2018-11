12h55 - Dois deputados demitem-se





Além dos quatro ministros, apresentaram a demissão a diretora dos Assuntos Legais de Downing Street, Nikki da Costa, e os deputados Ranil Jayawardena e Anne-Marie Trevelyan, que estão envolvidos no acordo de saída da União Europeia.











12h45 - Brexit fortalece ideia de independência da Escócia



A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, afirmou que o processo de saída do Reino Unido da União Europeia fortaleceu a independência escocesa.



Era "razoável" pensar que o momento de uma eventual nova votação dependeria de como o atual caos político fosse gerido, afirmou.



"Esse tempo virá e quando chegar não tenho dívidas de que o povo da Escócia escolherá ser independente", declarou.





12h40 - Merkel "muito feliz" com o projecto de acordo



A chanceler alemã disse estar "muito feliz" com o pré-acordo alcançado entre o Governo de Theresa May e a União Europeia para a saída do Reino Unido do bloco.



"Primeiro, estou muito feliz que depois de uma longa e nem sempre fácil negociação, tenha sido possível chegar a uma proposta", declarou Angela Merkel.



No entanto, sublinha que o texto ainda tem de ser aprovado pelos deputados britânicos e pelos outros 27 Estados-membros da União Europeia.



"O pior seria que não chegar a qualquer acordo", acrescentou. Merkel espera que o texto sirva de "base" para chegar a um acordo final.









12h15 – Deputado conservador pede saída de Theresa May





O deputado conservador Andrew Bridgen considera que “é do interesse nacional” que Theresa May deixe a liderança do Executivo britânico. O deputado argumenta que o pré-acordo apresentado pela primeira-ministra é demasiado “pró-União Europeia”.









11h58 – Interesse Nacional:



A deputada Trabalhista Luciana Berger sublinha que o acordo não defende os interesses do Reino Unido. Para o efeito, revela uma



May responde estar surpreendida, uma vez que o documento de 500 páginas só foi revelado na noite desta quarta-feira.

A deputada Trabalhista Luciana Berger sublinha que o acordo não defende os interesses do Reino Unido. Para o efeito, revela uma sondagem da YouGov que, segundo a deputada, mostra que 63 por cento dos inquiridos estão contra o pré-acordo, enquanto 64 por cento estão a favor de um referendo.

May responde estar surpreendida, uma vez que o documento de 500 páginas só foi revelado na noite desta quarta-feira.









11h52 – Sky News avança:







Reunião dos deputados conservadores eurocéticos às 12h45.



11h42 – Artigo 50







“Vamos sair da União Europeia a 29 de março de 2019”, sublinha Theresa May, acrescentando que vai continuar a negociar o melhor acordo possível que garanta o cumprimento das obrigações legais num acordo financeiro com o bloco.







"Não vamos prolongar o Artigo 50", afirmou veementemente a primeira-ministra britânica no Parlamento.





11h34 - Deputados conservadores contra pré-acordo





O deputado conservador Mark Francois avança que 84 deputados do Partido Conservador tencionam votar contra o pré-acordo e avisa que o número está a subir.



O acordo está "morto à nascença", declarou, para depois apelar a Theresa May para aceitar a realidade política.



May lembram que o acordo teve em conta o resultado do Referendo.







11h32 - Acordo para evitar fronteira na Irlanda







A primeira-ministra admitiu que partilha as dúvidas o eventual impacto do acordo de salvaguarda, para evitar uma fronteira na Irlanda, na soberania britânica, mas Theresa May justifica que a atual versão representa uma melhoria em relação às propostas anteriores.







11h30 - Theresa May sobre o Referendo





“Demos uma escolha às pessoas, devemos cumprir o que foi decidido”.



“O Reino Unido é um país que cumpre as suas obrigações legais”, afirmou Theresa May, sublinhando ser “dever dos membros do Parlamento garantir que se cumpra" o que foi votado.









11h26 - Libra a cair





A libra cai 1,56 por cento face ao dólar e 0,03 por cento face ao euro, enquanto primeira-ministra britânica defende pré-acordo para saída do Reino Unido da União Europeia.



Logo após demissão do ministro britânico com a tutela do 'Brexit' Dominic Raab, a divisa britânica perdia 0,43 por cento face ao euro para 1,14 euros e 0,07 por cento face ao dólar para 1,29 dólares.









11h12 - Questão da Irlanda do Norte







Theresa May garante estar comprometida a encontrar uma solução para a Irlanda do Norte, mantendo a integridade do Reino Unido e respeitando as premissas do acordo de Belfast.



“Estamos perto de um acordo para o Brexit”, afirmou a primeira-ministra, sublinhando que o pré-acordo apresentado esta quarta-feira não é a versão final.









10h43 - Trabalhistas não aceitam pré-acordo





O líder do Partido Trabalhista afirma que o plano representa um grande falhanço do Governo e que o este vive um momento "de caos".





Se o ministro para o Brexit Dominic Raab não pode apoiar o plano, então os deputados também não, justificou Jeremy Corbyn.





"Este não é o acordo que prometeram ao país e o Parlamento não pode aceitar e creio que não aceitara uma escolha falsa entre este mau acordo e nenhum acordo", declarou.















10h37 - Theresa May no Parlamento





A primeira-ministra Theresa May defende, na Câmara dos Comuns, o pré-acordo negociado com Bruxelas: "Podemos escolher sair sem acordo, arriscando nenhum acordo de todo, ou escolher unirmo-nos e apoiar o melhor acordo que puder ser negociado".









10h34 - Quarta demissão

It is with deep regret and after reflection that I have had to tender my resignation today as a Brexit Minister. Thank you for the opportunity. I look forward to working to support Brexit from the Backbenches. This has not been an easy decision. pic.twitter.com/C0kply8aLE — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) 15 de novembro de 2018





Raab apresentou dois motivos para justificar a saída do Executivo britânico.



Primeiro, a convicção de que o "regime regulatório proposto para a Irlanda do Norte apresenta ameaças muito reais à integridade do Reino Unido".







Segundo, rejeita "apoiar um acordo de salvaguarda indefinido, em que a União Europeia mantém poder de veto sobre a nossa capacidade de decisão para sair. Os termos da salvaguarda equivalem-se a um híbrido das obrigações da União Aduaneira da União Europeia e do Mercado Único".





Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 de novembro de 2018



Ministro para a Irlanda do Norte também sai







A demissão de Dominic Raab surgiu pouco depois de o ministro de Estado britânico para a Irlanda do Norte, Shailesh Vara, ter também anunciado a sua saída do cargo por não concordar com o projeto de acordo do 'Brexit' entre o seu Governo e a União Europeia.







"Não posso apoiar o acordo de retirada concluído com a União Europeia", justificou o conservador Vara na carta de renúncia postada em sua conta no Twitter. O deputado considera que o acordo deixa o Reino Unido “a meio do caminho, sem um limite de tempo que determine quando o país finalmente se tornará um Estado soberano”.







With much sadness and regret I have submitted my letter of resignation as a Northern Ireland Minister to the Prime Minister. A copy of my letter is attached.

It has been a joy and privilege to serve in the Northern Ireland Office and I will always cherish the fondest memories. pic.twitter.com/SN8j4OwhYD — Shailesh Vara MP (@ShaileshVara) 15 de novembro de 2018

O Governo britânico aprovou na quarta-feira o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, tendo sido encontrado com a União Europeia (UE) uma solução para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte.



Ministra do Trabalho diz adeus ao Executivo



Esther McVey, a titular da pasta do Trabalho, foi a terceira figura do Governo a bater com a porta.



"As propostas submetidas ao gabinete, que serão em breve julgadas por todo o país, significam entregar cerca de 39 mil milhões de libras à União Europeia sem nada em troca", escreve McVey na carta de demissão, igualmente divulgada no Twitter.



Earlier this morning I informed the Prime Minister I was resigning from her Cabinet pic.twitter.com/ZeBkL5n2xH — Esther McVey (@EstherMcVey1) 15 de novembro de 2018

Trabalhistas dizem que May perdeu a autoridade





O Partido Trabalhista já veio dizer que a primeira-ministra não tem condições para continuar no cargo, justificando que esta perdeu a autoridade com a saída do ministro para o Brexit.





“O Governo está a desfazer-se aos bocados perante os nossos olhos pois, pela segunda vez, o ministro para o Brexit recusou-se a apoiar o plano da primeira-ministra”, declarou Jon Trickett, membro da equipa mais próxima de Jeremy Corbyn.

