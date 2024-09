Casado em Taiwan e solteiro em Portugal, Rafael espera solução oficial

Na ilha que a China reivindica como uma província sua, o número de portugueses residentes oscila entre os 200 e os 300, que muitas vezes se veem obrigados a ir a Macau para questões processuais, numa distância semelhante à que separa Lisboa de Paris.

Sem serviços consulares em Taiwan, Rafael relata à Lusa como tem procurado reunir os documentos, seus e da sua noiva, que são exigidos para efetivar o casamento, sucessivamente adiado por não haver relações diplomáticas entre Portugal e o lugar que os marinheiros portugueses batizaram de Formosa no século XVI.

Os esforços inglórios são contados à mesa do restaurante português em Taipé de Carlos Couto, cuja carreira na arquitetura o fez trocar, há mais de 40 anos, Portugal por Macau. Hoje em dia divide a semana entre aquela ex-colónia portuguesa e atual região administrativa especial da China e Taiwan.

Com o desafio da construção da pista de Fórmula 1 de Taipé, o cliente de Carlos acabou, entre perguntas sobre vinhos portugueses, por provocar um alargamento do `portfólio` das atividades do português.

Esse portfólio inclui atualmente centenas de vinhos das 14 regiões nacionais demarcadas, além do restaurante Tuga -- que também existe em Singapura -- e do muito recente investimento na torra de café proveniente dos locais onde os marinheiros portugueses estiveram, mas agora com a "melhor máquina do mundo, que é de tecnologia taiwanesa".

Fazendo eco do lamento do chef português do Tuga, Nelson Santos, da impossibilidade de importar produtos - como sangue, o que impede a confeção de morcelas - o dono do restaurante exemplifica como das 63 amostras solicitadas de pão a Portugal só viu autorizadas a chegar-lhes "15 ou 20 e depois de um ano". "Tudo tem de passar através do Governo de Portugal", o que traduz muitas contas de somar ao tempo e ao dinheiro gastos, garante.

Na cozinha que lidera, Nelson, convencido a mudar de continente por respostas que lhe agradaram numa videochamada, "aventura-se nos enchidos" e garante Natais com filhoses e bolo-rei. Já tirou, porém, do menu o pudim abade de Priscos e o arroz doce, por serem "demasiado doces" para o gosto asiático.

Hoje há bolinhas de alheira, que são apreciados pelo casal Carla Ferreira e Pedro Silva, que por motivos profissionais mudam de país a cada cinco a seis anos. Em Taiwan `inauguraram` problemas com as finanças porque tentam transferir a residência fiscal do Brasil para Taiwan, o que tem incluído pedidos de documentos reconhecidos por notários, traduzidos de forma autenticada, num circuito entre várias entidades estatais.

A tensão entre a China e Taiwan é sentida regularmente, comercial ou até diplomaticamente, como aconteceu em agosto quando foi divulgado oficialmente que um funcionário da diplomacia taiwanesa, que deveria integrar a delegação de Macau, não obteve o visto ao recusar assinar a declaração sobre o reconhecimento do princípio `Uma só China`.

O governo de Macau manifestou o "mais firme repúdio" por Taipé "distorcer os factos e difamar" a região, enquanto o Conselho de Assuntos Continentais de Taiwan garantia não poder concordar com o principio de `Uma só China`.

Taiwan - para onde o exército nacionalista chinês se retirou depois de ter sido derrotado pelas tropas comunistas na guerra civil - é governada autonomamente desde 1949. O atual executivo tem reiterado a defesa do `status quo`, enquanto Pequim garante que a "reunificação" é "inevitável", não excluindo o recurso à força.

Com exceção de 11 países e o Vaticano, Taiwan não tem reconhecimento internacional, incluindo das Nações Unidas.

As dificuldades agravaram-se com a pandemia do Covid-19 e todos os portugueses reunidos à mesa do restaurante lamentam como a política do país se sobrepõe ao interesse dos cidadãos.

Uma solução "prática, que é o que é preciso", argumentam, seria Portugal abrir uma representação em Taiwan ou possibilitar recorrer a uma representação de outro país europeu ou mesmo da União Europeia.

A Lusa não obteve, até ao momento, resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros português sobre eventuais alterações aos aspetos diplomáticos, assim como a procedimentos numa eventual situação de emergência envolvendo portugueses num território assolado por sismos e tufões.

Saúl Pereira relata também na primeira pessoa o muito longo e imprevisível circuito que teve de percorrer desde 2020 para ver reconhecido o seu casamento com uma taiwanesa. O processo incluiu uma ida ao Japão, já que a sua mulher "prefere evitar entrar em qualquer território sob o controlo da República Popular da China".