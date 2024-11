Chefe do Hezbollah declara "vitória divina" contra Israel

“Anuncio que estamos perante uma vitória divina”, declarou no discurso pré-gravado.Segundo o chefe do movimento xiita, as perdas de Telavive são "massivas", com as forças militares a sofrerem enormes derrotas. “Muitos foram feridos ou mortos” nas batalhas com o Hezbollah, assegurou.Na sua opinião, esta “vitória” é ainda maior do que a de 2006, quando o Hezbollah entrou em guerra com Israel durante 34 dias.

Milhares de pessoas foram deslocadas das cidades fronteiriças e dos colonatos situados ao longo da fronteira devido ao conflito, declarou Qassem.

Qassem disse ainda que o grupo "aprovou" o cessar-fogo e que, de modo a garantir a aplicação do acordo, mas avisou que o grupo está preparado "para a guerra" se Israel atacar.De acordo com o atual líder do movimento, os planos apresentados pelo anterior chefe assassinado, Hassan Nasrallah, provaram ser ágeis, eficazes e tiveram em conta vários "desenvolvimentos".Qassem afirmou que as forças israelitas mataram e desalojaram milhares de pessoas, mas não conseguiram ter êxito entre a população libanesa "inabalável", que "surpreendeu o mundo e incutiu medo no exército israelita".Por fim, parabenizou os “mártires” libaneses e assegurou queque pode ser alcançado de várias maneiras”.

Acusações mútuas de violação do cessar-fogo

O cessar-fogo no Líbano foi alcançado na terça-feira, após meses de ataques transfronteiriços e combates com as forças israelitas. No entanto, Israel e Hezbollah têm trocado acusações de violações das tréguas.Esta sexta-feira, Telavive disse ter levado a cabo um ataque aéreo contra o Hezbollah no sul do Líbano., declarou o exército israelita num comunicado citado pela agência France Press.As tréguas, que entraram em vigor na madrugada de quarta-feira, destinam-se a pôr fim ao conflito que obrigou dezenas de milhares de pessoas em Israel e centenas de milhares no Líbano a fugir das suas casas.Patrocinado pelos Estados Unidos e pela França,O Hezbollah deve retirar-se para o norte do rio Litani, a cerca de 30 quilómetros da fronteira, e desmantelar as suas infraestruturas militares no sul do Líbano.Israel declarou, porém, que se reserva "total liberdade de ação militar" no Líbano "se o Hezbollah violar o acordo e tentar rearmar-se".

c/ agências