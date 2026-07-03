Chris Froome termina carreira





(Com Lusa)





“Infelizmente, sofri aquela queda. Não era a maneira como queria terminar, mas nesse momento não tive dúvidas de que tinha acabado”, disse o ciclista, em declarações à emissora de televisão e rádio belga Sporza.Na ocasião, em 28 de agosto de 2025, quando chocou contra um sinal na estrada, ‘Froomey’ sofreu um pneumotórax, cinco costelas partidas e uma fratura num vértebra lombar e foi operado.O ciclista, nascido no Quénia, que competia pela equipa Israel-Premier Tech, sofreu ainda uma rutura pericardial – uma condição na qual o saco que envolve o músculo do coração é rasgado – e que acabou por ser resolvida também na cirurgia.Froome é um dos ciclistas com mais êxito na história da modalidade, com sete 'Grand Tour': venceu o Tour de França em 2013, 2015, 2016 e 2017, o Giro de Itália em 2018 e a Volta à Espanha em 2011 e 2017.Condecorado em 2015 com a Ordem do Império Britânico, pelo contributo que teve enquanto atleta, Froome encontra-se em Espanha, onde no sábado tem o início a Volta a França e com o britânico a ser a imagem de marca de um dos patrocinadores da ‘Grande Boucle’, a mais importante e conceituada prova do ciclismo mundial.