Conselho Europeu termina sem acordo sobre cargos de topo da UE

Este jantar informal dos líderes da UE sobre os cargos de topo no próximo ciclo, entre 2024 e 2029, decorreu uma semana depois das eleições europeias, que deram vitória ao Partido Popular Europeu (PPE), seguido dos Socialistas e Democratas (S&D) e dos liberais do Renovar a Europa.Apesar deste adiamento, o primeiro-ministro português Luís Montenegro garante que o antigo chefe de Governo reúne todas as condições para ser o eleito.

Este foi o início oficial de um debate sobre os cargos de topo da União Europeia (UE) que deve culminar com uma decisão na cimeira europeia da próxima semana, discutindo-se o nome de António Costa para a liderança do Conselho Europeu, o de Ursula von der Leyen e o de Roberta Metsola para segundos mandatos na Comissão e no Parlamento, respetivamente, e o da primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para chefe da diplomacia comunitária.





O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse ser "obrigação coletiva" dos líderes da União Europeia chegar, na próxima semana, a acordo sobre cargos de topo no próximo mandato, garantindo que"Penso que é nosso dever coletivo tomar uma decisão até ao final de junho - já o afirmei várias vezes publicamente e não mudei de opinião. Os 27 líderes têm de trabalhar arduamente para garantir que haverá um acordo sobre esta decisão (de cargos de topo) e sobre a agenda estratégica", afirmou Charles Michel.Questionado sobre os nomes envolvidos na discussão desta noite,

"Esta conversa de hoje foi um passo útil para preparar o Conselho Europeu, mas a decisão será tomada (...) na próxima semana", reforçou ainda.