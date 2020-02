Coronavírus. A situação internacional ao minuto

O número de mortos voltou a descer na China: 29 pessoas morreram nas últimas 24 horas, número mais baixo num mês; quanto a infetados foram 433 novos casos Aly Song - Reuters

Nas últimas 24 horas, a Direção-Geral da Saúde teve registo de oito casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus. Um deles deu resultado negativo. Por ora, não se conhece o resultado das análises aos restantes. Todos estes casos são de pessoas provenientes do norte de Itália. Acompanhamos aqui a evolução do Covid-19 ao minuto

9h50 - Portugueses retidos no Irão



Oito turistas portugueses estão retidos na cidade de Isfahan, centro do Irão, por causa do coronavírus.



De acordo com a TSF, o voo de regresso – marcado para segunda-feira – foi cancelado e o grupo não conseguem sair do país. Várias companhias aéreas deixaram de voar para o Irão por causa do coronavírus.



Estes portugueses já pediram ajuda à embaixada em Teerão para sair do país e o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem conhecimento do caso.





9h30 - Inglaterra com novos casos







Há o registo de novos casos suspeitos em Inglaterra e que estarão ligados a Itália e Tenerife.







9h20 - DGS emite recomendações para empresas

Higienização



O alerta da Federação Nacional dos Médicos

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram

Números baixam na China



Brasil expectante após o primeiro caso



Itália no topo da Europa



Trump descansa norte-americanos



Arábia Saudita suspendeu entrada de turistas

A Direção-Geral da Saúde emitiu hoje um conjunto de recomendações destinadas às empresas por causa do coronavírus,Na orientação, a DGS diz que as empresas devem estar preparadas para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus trabalhadores não irem trabalhar, devido a doença, suspensão de transportes públicos ou encerramento de escolas e que devem avaliar as atividades imprescindíveis na empresa e os recursos essenciais para as manter.Aconselha ainda as empresas a recorreram a formas alternativas de trabalho, como o teletrabalho, reuniões por vídeo e teleconferências, assim como o acesso remoto dos clientes. Para este efeito, as companhias devem "ponderar o reforço das infraestruturas tecnológicas de comunicação e informação".Para restringir o contacto direto com os casos suspeitos que possam surgir, as empresas devem criar áreas de isolamento com ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e revestimentos lisos e laváveis, sem tapetes, alcatifas ou cortinados.Estas áreas deverão estar equipadas com telefone, cadeira ou marquesa, água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), solução antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro.Nesta área, ou próximo, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do trabalhador com sintomas/caso suspeito, acrescenta.A empresa deverá incluir no seu plano de contingência procedimentos básicos para higienização das mãos (devem ser lavadas com água e sabão e/ou desinfetadas), regras de etiqueta respiratória (evitar tossir ou espirrar para as mãos), de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara) e de conduta social que incluam alterações na frequência e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes e os clientes, evitando o aperto de mão, as reuniões presenciais e os postos de trabalho partilhados.Os planos de contingência devem ainda identificar os profissionais de saúde a contactar, mantendo acessíveis na empresa os contactos do Serviço de Saúde do Trabalho e, se possível, do(s) médico(s) do trabalho responsável(veis) pela vigilância da saúde dos trabalhadores.Segundo esta orientação da DGS, as empresas devem ainda disponibilizar em sítios estratégicos (zonas de refeições, registos biométricos e zonas de isolamento) máscaras cirúrgicas para utilização do trabalhador com sintomas (caso suspeito) e para serem utilizadas, enquanto medida de precaução, pelos trabalhadores que prestam assistência ao/s caso/s suspeito/s, assim como toalhetes de papel para secagem das mãos.As autoridades recomendam ainda o planeamento da higienização e limpeza dos revestimentos, equipamentos e utensílios, assim como dos objetos e superfícies como corrimãos, maçanetas de portas e botões de elevador.Os planos devem ainda prever procedimento de vigilância de contactos próximos do caso suspeito, designadamente trabalhadores que estejam no mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) ou que estiveram face-a-face com o caso confirmado ou que esteve com este em espaço fechado.Perante um caso confirmado por COVID-19, a DGS diz que devem ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos - familiares e amigos.Recorde-se que o período de incubação estimado do novo coronavírus é de dois a 12 dias. Alguns casos poderão ir até mais de 20 dias. Como medida de precaução, as autoridades recomendam a vigilância ativa dos contactos próximos durante 14 dias desde a data da última exposição ao caso confirmado.O anterior balanço apontava para 19 mortes e 139 casos. Um gráfico publicado pela mesma agência permite perceber que o vírus foi identificado em 20 das 31 províncias do Irão.A província mais atingida é Qom, com 63 casos confirmados.Devido aos riscos do coronavírus, o Ministério da Educação aconselha as escolas a avaliar as saídas de alunos para o estrangeiro.As dúvidas são muitas numa altura, como conta a jornalista Rosa Azevedo, em que milhares de alunos têm viagens marcadas para as férias da Páscoa."O homem voltou de umas férias de esqui na Lombardia com sua mulher e filho na segunda-feira, 24 de fevereiro, [e] sofreu desde então de tosse e febre (...). O homem foi testado positivo, mas os resultados dos testes da mulher e filho são negativos", informou a agência de saúde pública dinamarquesa, em comunicado.O indivíduo voltou para casa, onde está confinado com a família, mantendo contacto diário com um hospital em Roskilde, a leste de Copenhague.Foi também reportado um caso na Estónia, país do Báltico - um homem que esteve no Irão.O português infetado com o novo coronavírus poderá saber já esta quinta-feira se pode sair do hospital em Okazaki, no Japão.Adriano Maranhão disse à RTP que se tiver dois testes negativos deverá ter autorização para ter alta.O Governo português está preocupado com a situação do surto de coronavírus em Itália, A minstra da Saúde aconselha quem tenha vindo das zonas afetadas a ficar em isolamento total e evitar qualquer contacto direto com outras pessoas.A Direção-Geral da Saúde afirma que, de agora em diante, haverá um ponto de situação diário às 18h00. Os casos suspeitos estão sob observação em unidades hospitalares de Lisboa e Porto.O organismo liderado por Graça Freitas informou entretanto que não há restrições à estadia em Portugal de crianças, jovens e adultos que regressem de uma área de transmissão ativa do novo coronavírus. Todavia, deixa algumas recomendações.Em nota publicada no seu portal,. Aconselha, ainda assim, a que durante 14 dias essas pessoas estejam atentas ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória, devendo medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores.Recomenda ainda que verifiquem se alguma das pessoas com quem convivem de perto desenvolvem sintomas (febre, tosse ou dificuldade respiratória). Caso apareça algum dos sintomas referidos - no próprio ou nos seus conviventes -, não devem deslocar-se de imediato aos serviços de saúde.- são outras recomendações.Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde registou 25 casos suspeitos de infeção, sete dos quais ainda estavam em estudo na quarta-feira à noite. Os demais 18 casos suspeitos não se confirmaram, após testes negativos.O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.Quanto a números, à semelhança de terça-feira, também na quarta o número de mortos voltou a descer na China: 2; quanto a infetados foram 433 novos casos.No total registaram-se 2744 mortos e 82.164 mil infetados - dados das 6h00 desta quinta-feira.A lista de países que têm casos confirmados de coronavírus continua a aumentar.O Brasil registou o primeiro caso. É também o primeiro na América Latina, como conta o correspondente da Antena 1 Pedro Sá Guerra.Com este primeiro caso na América Latina, a África Subsariana é a única região do mundo que ainda não foi atingida.A OMS pede aos países para partilharem, de forma imediata, toda a informação disponível.Em Espanha as autoridades subiram o nível de alerta. Foi detetado o primeiro caso de infeção contraída no país. Até agora eram casos de pessoas que tinham sido infetadas no estrangeiro.Sobre este vírus oTrump disse em conferência de imprensa que o país está preparado para enfrentar esta epidemia se ela vier a propagar-se nos Estados Unidos mas acrescentou que essa possibilidade é reduzida e não é inevitável.Relativamente ao impacto económico, Trump explicou que o coronavírus vai causar um impacto na economia americana, só não sabe com que dimensão.. É o primeiro país a tomar uma medida este género.Há muitos países a suspenderem voos para diferentes locais.A Arábia saudita suspendeu ainda as entradas na grande Mesquita de Meca, o maior centro de peregrinação do mundo e o mais sagrado do mundo muçulmano. Suspendeu também as viagens de e para países do conselho de cooperação do Golfo.