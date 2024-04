Mais de seis mil sócios exerceram direito de voto até ao meio dia

Estes números fazem com que esteja mais perto de ser batido o recorde 10.731 sócios votantes, que participaram nas eleições de 1988.

João Rafael Koehler, candidato a vice-presidente pela Lista A, liderada por Pinto da Costa, mostrou a convicção de que "mais de 20.000 mil sócios" vão votar neste ato eleitoral, e partilhou a sua experiência no sufrágio.

"Correu muito bem, estive na fila com outros sócios, e em cerca de 10 minutos já tinha votado. A organização está impecável. Não se pode agradar a toda a gente, mas estou muito feliz pela forma como tudo foi organizado", disse João Rafael Koehler.

O elemento da Lista A disse "ser a favor da transparência e do rigor" e mostrou-se satisfeito por este sufrágio demonstrar o "que há muito interesse pela vida do clube".

"Também por isso insistimos para que durante o dia de hoje todos os sócios que não tivessem a quotas pagas pudessem pagar e votar", completou.

O candidato a vice-presidente considerou que a campanha da Lista A cumpriu os seus objetivos, e mostrou-se esperançado num bom resultado eleitoral.

"Fizemos uma campanha digna e com boas propostas. Achamos que são as mais acertadas para o FC Porto, temos a sensação que o trabalho foi bem feito. A confiança [na vitória] é total. Expusemos as nossas ideias e projetos, percorrendo o país de `lés e lés`. Mas hoje não é dia para fazer campanha", partilhou João Rafael Koehler.

As eleições dos órgãos sociais do FC Porto para o quadriénio 2024-2028 são disputadas por três candidaturas, lideradas por Pinto da Costa (lista A), André Villas-Boas (B), antigo treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, incluindo ainda uma lista independente ao Conselho Superior comandada por Miguel Brás da Cunha (D).

O ato eleitoral decorrerá até às 20:00 de hoje, no Estádio do Dragão, no Porto, numa altura em que Pinto da Costa está a cumprir o 15.º mandato seguido, desde 1982, e detém o estatuto de dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.