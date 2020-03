Kim Kyung Hoon - Reuters

Acompanhamos aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus à escala global.

8h15 - Ministros da Saúde da UE reúnem-se de novo para discutir resposta ao surto



Os ministros da Saúde da União Europeia têm hoje em Bruxelas nova reunião extraordinária, a segunda em menos de um mês, para discutir medidas coordenadas de resposta ao surto de Covid-19, que continua a propagar-se na Europa.



Esta reunião, na qual Portugal estará representado pela ministra Marta Temido, realiza-se cerca de três semanas após um primeiro Conselho de Saúde extraordinário, celebrado em 13 de fevereiro em Bruxelas, para discutir o reforço da coordenação entre os Estados-membros nos esforços de contenção da propagação do novo coronavírus, que se intensificou entretanto, levando a que a avaliação de risco na UE tenha sido aumentada para “moderado a elevado”.



A reunião de hoje tem início às 10h00 locais, 9h00 de Lisboa.







8h10 - Butão anuncia primeiro caso e fecha fronteiras a turistas



O isolado reino do Butão, nos Himalaias, anunciou hoje o primeiro caso confirmado do novo coronavírus num cidadão norte-americano, e a proibição da entrada de turistas durante duas semanas.



O homem, de 76 anos, chegou ao Butão em 2 de março, proveniente da Índia. Na quinta-feira, foi internado num hospital, tendo as análises mostrado que era portador do novo coronavírus, anunciou do primeiro-ministro do Butão, Lotay Tshering.



O caso levou o Governo do Butão a proibir qualquer turista de entrar no território por um período de duas semanas, com efeito imediato. Os estabelecimentos de ensino em três zonas, incluindo a capital Thimphu, vão também fechar durante duas semanas.



O paciente, que não foi identificado, deixou Washington em 18 de fevereiro e viajou para a Índia, onde esteve entre 21 de fevereiro e 1 de março.







8h07 - Ponto de situação