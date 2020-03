Portugal está em estado de emergência e tem confirmados, até ao momento, 785 casos de infeção e três mortes. O surto já atingiu, a nível global, mais de 245 mil pessoas, das quais cerca de 88 mil recuperaram. Outras dez mil morreram. Acompanhamos aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos sobre a propagação da pandemia do novo coronavírus em território português e internacional.

11h52 – A unidade industrial da Continental, em Vila Real, vai reduzir 40% dos cerca de 600 funcionários a partir de segunda-feira.











11h51 – Moçambique anuncia suspensão de vistos e encerramento de escolas



O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou a suspensão de vistos de entrada no país e o encerramento de todas as escolas a partir de segunda-feira como forma de prevenção do novo coronavírus.



Numa comunicação à Nação, o chefe de Estado anunciou a suspensão "da emissão de vistos de entrada em Moçambique" e o cancelamento de "todos os já emitidos".



Anunciou ainda "o encerramento de todas as escolas públicas e privadas, do ensino pré-escolar ao ensino superior" a partir de dia 23.



Entre outras medidas divulgadas conta-se também a suspensão de todos os eventos sociais "com mais de 50 pessoas" e o alargamento de quarentena domiciliária a todos os viajantes, não apenas daqueles oriundos de países com infeções ativas.











11h50 – Centenas de empresas do setor têxtil estão dispostas a produzir equipamento para os hospitais, avançou o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.











11h47 – António Costa em videoconferência com Angela Merkel



António Costa realizou esta manhã uma videoconferência com a chanceler alemã, Angela Merkel. “Concordámos que é importante manter o contacto e coordenar a resposta europeia em todas as dimensões desta crise” provocada pelo novo coronavírus, escrever o primeiro-ministro no Twitter.



Comecei o dia com uma videoconferência com a Chanceler Angela Merkel. Concordámos que é importante manter o contacto e coordenar a resposta europeia em todas as dimensões desta crise.#COVID19 #coronavirus pic.twitter.com/B5b6pt6qNS — António Costa (@antoniocostapm) March 20, 2020

António Costa realizou esta manhã uma videoconferência com a chanceler alemã, Angela Merkel. “Concordámos que é importante manter o contacto e coordenar a resposta europeia em todas as dimensões desta crise” provocada pelo novo coronavírus, escrever o primeiro-ministro no Twitter.





11h45 – Banco de Espanha alerta para perturbação sem precedentes na economia.











11h44 – Seguros garantem coberturas na atual situação de estado de emergência



A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) informou que a generalidade dos seguros não contém cláusulas de exclusão ou de limitação das coberturas "por efeito da mera declaração do estado de emergência".



A APS diz ainda estar "a ser avaliada, junto do Governo e do regulador, a adoção de medidas legislativas ou regulatórias que assegurem a simplificação e flexibilidade de alguns procedimentos, em benefício dos clientes e beneficiários dos seguros".



Como exemplo, avança "a simplificação do processo de emissão e envio das denominadas ‘cartas verdes’, associadas ao seguro obrigatório automóvel", com vista a permitir o seu envio por via eletrónica e a preto e branco.



De forma a mitigar alguns dos constrangimentos relacionados com a atual situação, a APS diz ter mobilizado as suas linhas de assistência aos clientes para o "esclarecimento de dúvidas e no apoio ao diagnóstico", assim como assumido a "disponibilidade para pagar os custos dos testes de Covid-19 no âmbito dos seguros de saúde, sempre que haja a necessária prescrição médica".











11h42 – Califórnia ordena isolamento social para evitar contágio



O governador do estado da Califórnia, o mais populoso dos Estados Unidos, ordenou às pessoas para ficarem em casa devido à epidemia de Covid-19, a não ser em caso de deslocações essenciais.



Gavin Newsom indicou que, se não forem tomadas medidas rigorosas, 56% dos 40 milhões de residentes no estado podem ficar infetados com o novo coronavírus nas próximas oito semanas.











11h41 – Condeixa-a-Nova reduz fatura da água para metade, Câmara de Castelo Branco aprova pacote de medidas de apoio à comunidade e município de Seia avança com medidas de apoio social.











11h36 – Hospital de São João, no Porto, diz ter mais grávidas infetadas



O Hospital de São João confirmou que existem mais grávidas infetadas pelo novo coronavírus no próprio hospital, com sintomas ligeiros.



Em relação ao caso do primeiro bebé nascido de uma mãe infetada, o serviço de neonatologia do São João frisou que os testes realizados ao bebé deram negativo para a Covid-19. A recém-nascida encontra-se "clinicamente bem" e "em segurança".



O bebé está ainda no hospital e os pais não estão em contacto com o mesmo, uma vez que estão os dois infetados pelo novo coronavírus.



A mãe do bebé, que deu entrada na segunda-feira e foi então sinalizada como caso suspeito, tendo ficado em isolamento, apresenta apenas sintomas ligeiros.



O parto decorreu normalmente.



11h35 - Secretário-geral da ONU pede solidariedade, esperança e vontade politica para superar a crise



António Guterres, na luta contra a pandemia do covid-19, apela a uma ação coordenada, decisiva e inovadoras por parte das economias mais desenvolvidas.



11h34 - Espinho alerta que cerco a Ovar "está sistematicamente a ser furado"



O presidente da Câmara de Espinho, Joaquim Pinto Moreira, diz-se "profundamente preocupado" com as infrações à quarentena geográfica decretada pelo Governo a Ovar, porque "as forças de segurança no terreno não são suficientes e algumas empresas e muitos cidadãos não estão a respeitar as normas de saúde pública impostas", convencendo os agentes a permitirem a sua circulação sob argumentos inválidos, por exemplo, ou atravessando essas duas autarquias do distrito de Aveiro por caminhos secundários não barrados pelas autoridades.











11h33 - Volvo Cars encerra toda a produção na Europa e Estados Unidos



A medida afeta a sua fábrica de Gante, na Bélgica, que estará fechada até 5 de abril, as três unidades fabris que possui na Suécia e a da Carolina do sul, nos Estados Unidos, encerradas entre 26 de março e 14 de abril, disse o construtor automóvel.



As quatro fábricas que a Volvo Cars tem na China, que foram reabertas no início deste mês após a melhoria da situação da pandemia naquele país asiático, estão fora da decisão agora tomada.











11h15 – Banco central da Noruega desce juros pela segunda vez numa semana



O Banco Central da Noruega (Norges Bank) anunciou uma descida de 0,75 pontos percentuais das taxas de juro, para 0,25%, a segunda numa semana, devido à crise causada pela pandemia de Covid-19.



A medida obedece à deterioração da situação económica, que provocou o encerramento de empresas, redução de atividade, despedimentos temporários e um aumento do desemprego, explica num comunicado o Norges Bank, que também refere a desvalorização da coroa norueguesa.



"A Noruega tem margem na sua política económica, bons benefícios sociais e bancos sólidos. Temos um bom ponto de partida para enfrentar a crise. Custos de empréstimos mais baixos podem facilitar às empresas aguentarem este período difícil e ajudar as famílias com rendimentos reduzidos", sublinha no comunicado.











11h04 – As escolas que estiveram abertas serviram uma média de 5.500 refeições por dia na primeira semana de atividades letivas presenciais suspensas.









11h01 – Espanha já ultrapassou a barreira dos mil mortos e regista 19.980 casos de infeção até ao momento.











10h46 – Mais de 1.500 pessoas em quarentena obrigatória de 14 dias em Macau



Em conferência de imprensa, as autoridades detalharam que 856 pessoas estão em quarentena em três hotéis designados pelo território.



"Entre estes, 717 são residentes ou turistas de Macau e 139 trabalhadores não residentes", acrescentaram.



Os restantes encontram-se a fazer quarentena obrigatória em casa.











10h42 - Quinta morte confirmada em Portugal. Trata-se de um homem de 64 anos de Paços de Ferreira.











10h32 – O número de mortes no Irão subiu para 1.433, mais 149 do que no dia anterior. O número de infeções confirmadas fixa-se nas 19.644, um aumento de 1.237 em 24 horas.











10h29 – Autocarros da Carris mais utilizados durante a madrugada



O impacto do novo coronavírus nos transportes públicos é revelado pela pouco procura durante os horários diurnos. É nos horários noturnos que agora se nota uma maior procura.



A Comissão de Trabalhadores da Carris confirma estes casos e, ouvido pelo jornalista João Gomes Dias, Paulo Gonçalves diz que é sobretudo no período da madrugada que alguns passageiros tentam forçar a entrada nos veículos que já estão com a lotação máxima permitida.



A Comissão de Trabalhadores adianta que, mesmo antes das restrições anunciadas pelo Governo, a empresa de transportes já tinha cortado para metade o número de veículos ao serviço dos clientes.



Paulo Gonçalves revela estar mais tranquilo em relação à segurança dos funcionários da Carris.



10h28 – PSP pode recorrer a drones e sistemas de sonoros para fazer cumprir regras



A PSP admite recorrer a drones e altifalantes para fazer cumprir as regras impostas pelo Governo durante o estado de emergência.



A Polícia de Segurança Pública diz que todos os meios necessários serão ativados, para que a população não adote comportamentos de risco de contágio pelo novo coronavírus.



Em entrevista à Antena 1, Nuno Carocha, porta-voz da direção nacional da PSP, explica as várias formas de passar a mensagem aos cidadãos.



10h26 – Mealhada cancela Festame, Catrapim, animação de verão e eventos artísticos



A edição 2020 da Festame, que deveria decorrer entre 6 e 14 de junho, foi cancelada, revelou hoje a Câmara da Mealhada, que cancelou ou adiou ainda todos os eventos artísticos previstos para os próximos meses.



As cerimónias alusivas ao 25 de Abril e 1 de Maio, as cerimónias do Dia do Município e Romaria da Ascensão, o programa de animação de verão na Mealhada e no Luso, o Catrapim - Festival de Artes para Crianças e ainda todas as festas locais foram canceladas ou adiadas, até, pelo menos, final de junho.











10h21 – Medidas de apoio social e económico em debate na RTP3 às 16h00



O primeiro-ministro garante que, depois da saúde, a prioridade do Governo passa por assegurar o rendimento das famílias, a liquidez das empresas e a proteção do emprego.



O pacote de medidas de apoio social e económico vai estar em debate no especial da RTP3 Covid - Linha Direta, esta sexta-feira às 16h00.



10h17 – Alemanha com mais 2.958 casos num só dia contabiliza quase 14 mil no total



A Alemanha confirmou até hoje 13.957 casos de infeção pelo novo coronavírus, um aumento de 2.958 desde o balanço do dia anterior, revelou o Instituto Robert Koch, autoridade responsável pela prevenção e controlo de doenças.



Os dados oficiais indicam ainda que há 31 vítimas mortais na Alemanha, o terceiro país com mais casos da Europa e o quinto mais afetado do mundo.



Os estados federados da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga registam o maior número de infetados com o novo coronavírus, somando os três mais de metade dos casos registados no país.











10h15 – Brasil fecha fronteiras a nacionais da Europa, Austrália e vários países asiáticos



O Brasil anunciou o fecho de fronteiras a partir da próxima segunda-feira para nacionais da Europa, Austrália e vários países asiáticos como medida de combate à pandemia da Covid-19.



Estas restrições, válidas por um mês, abrangem todos os passageiros de voos provenientes do Espaço Económico Europeu (União Europeia, Reino Unido, Islândia, Noruega e Suíça), China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Malásia, que não tenham residência no Brasil ou uma justificação profissional ou familiar para entrar no país, refere-se no decreto do Governo brasileiro.



O Ministério da Justiça, entidade governamental que emitiu o decreto, não explicou até agora porque é que esta restrição não se aplicava aos Estados Unidos, país onde mais de 10.000 casos e 153 mortes foram confirmados.



Brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, por outro lado, podem circular livremente.



De acordo com o mesmo decreto, também será permitida a entrada no território de pessoas pertencentes a organizações internacionais que pretendam realizar uma missão no Brasil ou de pessoas devidamente autorizadas pelo Governo de Brasília.











10h07 – Quarta vítima mortal em Portugal estava a recuperar de um AVC



A quarta vítima mortal por Covid-19 em Portugal era uma idosa de 89 anos, residente em Ovar, que estava no Hospital de Santa Maria da Feira. A doente estava a recuperar de um AVC e faleceu ao segundo dia de internamento.



No mesmo hospital estão, neste momento, internadas outras sete pessoas contagiadas pelo novo coronavírus, sendo que a mais nova tem 66 anos.

A quarta vítima mortal por Covid-19 em Portugal era uma idosa de 89 anos, residente em Ovar, que estava no Hospital de Santa Maria da Feira. A doente estava a recuperar de um AVC e faleceu ao segundo dia de internamento.No mesmo hospital estão, neste momento, internadas outras sete pessoas contagiadas pelo novo coronavírus, sendo que a mais nova tem 66 anos.









10h04 - Seia reduz custos na água, saneamento e resíduos



A Câmara de Seia determinou "a isenção total das tarifas de disponibilidade aos consumidores não-domésticos" (comércio, indústria e instituições particulares de solidariedade social) e "a isenção de 100% da tarifa de disponibilidade da água e de 25% nas restantes taxas fixas para consumidores domésticos".



"Os apoios serão refletidos já na fatura a enviar em abril, sendo prorrogáveis mensalmente, até um máximo de três meses", refere a autarquia.



O presidente da Câmara Municipal de Seia, Carlos Filipe Camelo, citado no comunicado, refere que a decisão, que "implicará um investimento municipal de cerca de 90 mil euros mensais", abrange "14.000 consumidores do concelho, entre famílias e empresas".











09h55 – OMS pede testes em massa e medidas de isolamento







09h53 – CDS-PP questiona Governo sobre os apoios às empresas



O CDS-PP questionou o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, sobre as medidas do Governo para apoiar as empresas que, devido ao surto de Covid-19, tiveram de suspender a sua atividade e vão, por isso, precisar de apoio para evitar “insolvências e desemprego”.



O partido sugere, por exemplo, que sejam definidos “critérios menos exigentes ao nível da aplicação do regime extraordinário do lay-off, nomeadamente ao nível da quebra da faturação”. A atual medida do Governo requer às empresas a demonstração de 40 por cento de quebra de faturação, mas o CDS-PP propõe uma redução para 15 a 20 por cento.



O partido refere ainda que, “no atual contexto, ninguém compreenderia que o Estado não procedesse ao pagamento imediato das dívidas e regularizasse as faturas pendentes para com as empresas privadas que prestaram serviços ou forneceram produtos ao Estado”.



“Quando tenciona o Governo proceder aos pagamentos tão necessários para reforçar a tesouraria das empresas que fornecem o Estado?”, questiona o CDS.











09h43 – Portugueses em Angola que querem regressar devem pedir apoio até 21 de março



Portugueses que se encontrem transitoriamente em Angola, como turistas e empresários, ou doentes com carências graves, que precisem de apoio para regressar a Portugal devem manifestar esta intenção através do endereço eletrónico regressoaportugalao@gmail.com.



Os cidadãos deverão indicar o seu nome completo, dados do passaporte, contactos atualizados, morada em Portugal e breve descrição da situação em que se encontra, devidamente comprovada.



O pedido deve ser acompanhado de cópia do bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão, fotocópia do Passaporte, cópia de uma fotografia tipo passe atualizada e formulário preenchido com contatos/morada atualizados.



Estas inscrições consulares serão provisórias e válidas por três meses, prazo que poderá ser prorrogado, dependendo da evolução da pandemia.



Angola fechou hoje às 00h00 as suas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas à circulação de pessoas, suspendendo todos os voos comerciais e privados de passageiros, por um período de 15 dias para prevenir a propagação da doença Covid-19.











09h37 – Comité Olímpico Internacional mantém data para 24 de julho



09h35 – Bolsas europeias em alta sustentadas pelas intervenções de bancos centrais



As principais bolsas europeias estavam hoje em alta graças às medidas de urgência adotadas para fazer frente à pandemia do novo coronavírus, como as do Banco de Inglaterra e, sobretudo, do Banco Central Europeu (BCE).



Cerca das 09h00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 3,26% para 297,17 pontos.



As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 2,13%, 4,70% e 4,50%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão que valorizavam-se 3,90% e 1,46%.



Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, subia 3,44% para 3.720,22 pontos.



O BCE anunciou na quarta-feira um novo programa de compra de dívida no valor de 750.000 milhões de euros para aliviar a situação no mercado da dívida e o impacto económico da pandemia do novo coronavírus.











09h17 – Taiwan confirma 27 novos casos de infeção e uma nova morte, elevando para 135 o número de pessoas infetadas e para dois o número de mortes nessa região.











09h12 – Açores com três casos positivos e 13 casos suspeitos, distribuídos entre Faial, Santa Maria e Terceira



O diretor regional da Saúde dos Açores considera que as autoridades do arquipélago foram muito além do Governo português na aplicação de medidas para travar o surto do novo coronavírus.



09h10 – DGS vai aumentar o número de locais com testes para o Covid-19



Em breve deverá ser possível realizar o teste à Covid19 em mais locais. A Direção-Geral da Saúde deverá brevemente fazer este anúncio, de um reforço de dezenas de unidades de rastreio em diversas regiões do país.



09h07 – Seul impõe quarentena para quem regressar da Europa e regista 87 novos casos



A Coreia do Sul anunciou uma quarentena obrigatória para quem entrar no país proveniente da Europa, no mesmo dia em que registou 87 novos casos da Covid-19, uma descida relativamente a quarta-feira.



Com mais de 60 casos importados, as autoridades decidiram que, a partir de domingo, quem chegar da Europa fará um teste para detetar a presença do coronavírus (SARS-CoV-2), e mesmo que o resultado seja negativo, será obrigado a ficar de quarentena durante 14 dias em casa.



O Governo sul-coreano já preparou instalações para receber aqueles que não tenham residência fixa no país.



Nas duas últimas semanas, a Coreia do Sul conseguiu baixar e estabilizar o número de novos contágios, embora as autoridades mantenham sob apertada vigilância a situação no sudeste, zona que concentra a maioria dos contágios, e nos arredores de Seul, onde vive metade da população sul-coreana.











09h05 – Estado de emergência: Partidos reagem às medidas apresentadas pelo Governo



09h02 – Quarentena em Bragança para proteger os mais velhos



Para proteger a população mais envelhecida, foi decretada a quarentena obrigatória em Bragança. Esta medida vai abranger as pessoas que regressarem do estrangeiro, que serão obrigadas a cumprir um período de 14 dias em isolamento.



08h58 – O Estado indiano de Maharashtra decidiu fechar até 31 de março todas as lojas e escritórios, exceto os que fornecem serviços essenciais, em três das suas cidades, incluindo a de Bombaim, centro financeiro da Índia.











08h44 – Filipinas têm 13 novos casos de infeção confirmados e uma nova morte. No total o país regista já 230 casso e 18 vítimas mortais.









08h36 - PR timorense ainda sem proposta do Governo sobre estado de emergência



O Presidente timorense afirmou que ainda não recebeu a proposta do Governo, aprovada na segunda-feira em Conselho de Ministros, sobre a eventual declaração do estado de emergência.



"Relativamente ao decreto presidencial sobre o estado de emergência, o Presidente ainda não recebeu a proposta do Governo com as medidas propostas", afirmou Francisco Guterres Lu-Olo.



Entretanto, a Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) suspendeu entre 24 de março e 14 de abril todas as aulas presenciais, como medida preventiva da Covid-19, disse hoje à agência Lusa o reitor.



O responsável da instituição, com mais de 20 mil alunos, acrescentou que, faseadamente e até 14 de abril, todas as faculdades vão transitar para o regime de ensino à distância.



Vão ser igualmente estabelecidos, com o apoio dos docentes, alunos e médicos centros de observação do novo coronavírus nos quatro campus da UNTL em Díli e na vila de Hera, que vão permitir encaminhar eventuais casos suspeitos para centros médicos.











08h32 - Voos internacionais com destino a Pequim desviados para diferentes partes da China



A China começou hoje a desviar os voos internacionais com destino a Pequim, numa altura em que a capital chinesa tenta travar o aumento de casos importados da Covid-19.



A Administração da Aviação Civil da China informou que, a partir da 00h01 de sexta-feira (16h01 em Lisboa), e até ao dia 22 de março, os voos da Air China e da Hainan Airlines, a partir de Moscovo, Paris, Tóquio e Toronto, vão ter de realizar uma escala preliminar para exames médicos aos passageiros.



A agência indicou que os voos da Air China, provenientes de Moscovo e de Paris (CA910 e CA934, respetivamente) e com destino a Pequim, vão aterrar na cidade vizinha de Tianjin, onde serão "sujeitos a quarentena e deverão prosseguir as formalidades de entrada no país".



"Os passageiros que atenderem aos requisitos poderão depois seguir para Pequim", de acordo com um comunicado.



O comunicado não adianta o que vai acontecer aos passageiros que não cumprirem os requisitos para continuar a viagem rumo a Pequim, nem a duração da quarentena, que a China normalmente fixa em 14 dias.











08h29 - Argentina em quarentena total e obrigatória até 31 de março



O Presidente da Argentina anunciou um "isolamento social preventivo e obrigatório" em todo o país, entre hoje e 31 de março, para tentar conter o avanço da Covid-19, que soma 128 infetados e três mortes nesse país.



"Acabo de emitir um decreto de necessidade e urgência pelo qual toda a Argentina, todos os argentinos, a partir das 00h00 deverão submeter-se ao isolamento social preventivo e obrigatório. A partir desse momento, ninguém pode sair das suas residências. Todos têm de ficar em casa", anunciou Alberto Fernández.



Fernández justificou a mudança de quarentena voluntária para obrigatória devido ao comportamento de parte da população que aproveitou a situação para viajar para as praias.



"Continuamos a ter problemas com pessoas que não entendem que não se pode circular pelas ruas porque o risco a que expõem os outros é muito grande", acusou Fernández.



O cumprimento da quarentena será responsabilidade das forças de segurança argentinas, que vão controlar a circulação de pessoas e veículos. "Seremos absolutamente inflexíveis", advertiu o Presidente. "Aquele que não puder explicar o que faz na rua será submetido ao código penal", avisou.











08h28 - Suspensos os voos entre Díli e Kupang, Indonésia



Os voos entre as duas capitais da ilha de Timor, Díli e Kupang, foram hoje suspensos e por tempo indefinido, devido às novas restrições fronteiriças aplicadas pelas autoridades de Timor Ocidental, anunciou a transportadora Air Timor.



"Em cumprimento das ordens do governador de Nusa Tenggara Timur, os voos entre Kupang e Dili foram suspensos. Os voos só poderão ser retomados depois das restrições de viagens serem levantadas", informou.



"O voo de hoje da Air Timor Kupang-Dili-Kupang será o último voo até indicação em contrário", acrescentou a empresa, notando que ainda há lugares disponíveis no voo de hoje.



A interrupção do serviço surgiu após a decisão da província indonésia de Nusa Tenggara Timur, que inclui Timor Ocidental, de fechar as fronteiras como medida preventiva da pandemia da Covid-19.



Centenas de pessoas atravessam diariamente as fronteiras terrestres, com uma permeabilidade significativa fora dos postos formais de controlo fronteiriço.











08h21 - China sem novos casos de contágio local pelo segundo dia consecutivo



A China anunciou esta sexta-feira não ter registado novas infeções locais pelo novo coronavírus, pelo segundo dia consecutivo, embora o número de casos importados tenha continuado a aumentar.



A Comissão de Saúde da China disse que, até ao início do dia, não foram detetados novos casos de contágio local em todo o território, mas as autoridades identificaram 39 infetados oriundos do exterior.



Três pessoas morreram devido à doença nesse país nas últimas 24 horas, fixando o total de mortes na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, em 3.248.



No total, o número de infetados diagnosticados na China desde o início da pandemia é de 80.967, incluindo 71.150 pessoas que já receberam alta. O número de infetados ativos fixou-se nos 6.569, entre os quais 2.136 em estado grave.











08h18 - Rio de Janeiro proíbe idas a praias, restaurantes e bares por 15 dias



Praias, bares e restaurantes do Estado brasileiro do Rio de Janeiro vão fechar a partir de sábado e pelo menos por 15 dias, numa medida de prevenção da pandemia da Covid-19, anunciou o governador Wilson Witzel.



O decreto prevê ainda a suspensão de ligações terrestres, marítimas e aéreas com qualquer outro estado brasileiro com "circulação do vírus confirmada".



Para entrar em vigor, a partir das 00h00 de sábado (03h00 em Lisboa), a medida tem de ser validada pelas autoridades federais.



O governador também determinou a proibição da circulação de transportes públicos entre a capital do Rio de Janeiro e a restante região metropolitana do estado.



A medida determina também a proibição de visitas aos principais pontos turísticos da cidade, como Pão de Açúcar, Corcovado e museus, entre outros.



O decreto prevê ainda responsabilização criminal para quem desrespeitar estas determinações.











08h15 - Inglês de 62 anos é o primeiro caso confirmado em Cabo Verde



Cabo Verde confirmou o primeiro caso de Covid-19 no país, um turista de nacionalidade inglesa, de 62 anos, que se encontra "clinicamente estável".



"O paciente encontra-se, à hora deste comunicado, clinicamente estável e a receber todos os cuidados necessários, para evitar novos contágios e promover a sua total recuperação", lê-se em comunicado do Ministério da Saúde de Cabo Verde.



Outros cinco casos suspeitos, nas ilhas de Santiago, do Sal e de Santo Antão "deram resultado negativo", segundo o Ministério.



"Nestas circunstâncias, o Governo de Cabo Verde quer garantir aos cabo-verdianos que todas as medidas de gestão deste novo momento, em que Cabo Verde tem confirmado um caso positivo, foram ativadas e que contamos com o cabal cumprimento por parte dos cidadãos e das instituições, para travarmos a propagação do coronavírus nas nossas Ilhas", acrescenta o comunicado.



Face ao risco da pandemia de Covid-19, desde quinta-feira, por decisão do Governo cabo-verdiano, e pelo menos até 9 de abril, estão proibidas as ligações aéreas oriundas de 26 países, incluindo Portugal e Brasil.











08h05 – As medidas do estado de emergência

