Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a propagação da pandemia do novo coronavírus.

Mais atualizações





O quadro em Portugal

O quadro internacional

O número total de vítimas mortais da Covid-19 desde o início do surto nos Estados Unidos superou na segunda-feira os as dez mil, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins.Os Estados Unidos registaram na segunda-feira mais 1150 mortes em 24 horas e cerca de 30 mil infetados.No total, desde o início do surto, morreram em território norte-americano 10.783 pessoas. Há mais de 366.000 casos de infeção.Os ministros das Finanças da Zona Euro voltam a reunir-se esta terça-feira, por videoconferência, para tentar alcançar um compromisso sobre uma resposta comum aos impactos da pandemia da Covid-19. Persistem divergências a ultrapassar.Esta é a quarta reunião por videoconferência, em pouco mais de um mês, do Eurogrupo. Recai, desta feita, sobre os ministros a pressão de divisar um entendimento a apresentar, depois, aos chefes de Estado e de governo.No último Conselho Europeu por videoconferência, a 26 de março, os líder acabaram por mandatar o Eurogrupo para apresentar, no prazo de duas semanas, propostas concretas sobre como enfrentar as consequências socioeconómicas da pandemia, que "tenham em conta a natureza sem precedentes do choque de Covid-19".Os países-membros do sul, nomeadamente Portugal, Espanha e Itália, têm defendido a emissão de dívida conjunta - as denominadasou-, solução rejeitada por países como Alemanha, Holanda, Áustria e Finlândia, que defendem linhas de crédito específicas.O regime de suspensão laboral para trabalhadores independentes foi alargado aos sócios gerentes das empresas. O Presidente da República já promulgou o diploma com as alterações feitas à lei.Os sócios gerentes de empresas passam a usufruir de benefícios no caso de suspensão laboral das suas empresas. A medida do governo já entretanto publicada em Diário da República e vai entrar em vigor.Marcelo Rebelo de Sousa prossegue esta segunda-feira o diálogo com a banca. Tal como na véspera, a reunião acontece às 16h00 no Palácio de Belém.O Chefe de Estado vai começar por receber o presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Segue-se a reunião com Carlos Costa, governador do Banco de Portugal.O Presidente afirmava ontem que os bancos estariam atentos à situação do país e a procurar ajudar a economia.Declarações proferidas no termo de uma reunião com representantes das principais instituições bancárias do país.A pandemia parece estar a abrandar em Portugal, apesar de oscilações contraditórias. Até segunda-feira, tinham perdido a vida 311 pessoas, mais 16 do que no boletim anterior.Havia mais 452 casos de infeção, num total de 11.730O número de pessoas infetadas subiu quatro por cento - a taxa de crescimento mais baixa desde que a pandemia entrou na denominada fase crítica.O país tinha ainda registo de 140 pessoas recuperados, mais 65 relativamente à véspera.O Governo admite que está preocupado com o número de ventiladores que podem vir a ser necessários. O Ministério da Saúde acredita, todavia, que as encomendas vão acautelar a necessidades, sublinhando esta atento ao aumento de casos nos cuidados intensivos.O novo coronavírus, na origem da pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo. Morreram mais de 73 mil.Itália registou na segunda-feira o número de vítimas mortais mais baixo das últimas duas semanas - 525 pessoas. E o número de doentes internados nos cuidados intensivos voltou a diminuir.Ainda assim, no total, continua a ser o pais do mundo com a mais elevada taxa de mortalidade. Já morreram em solo transalpino 15.887 pessoas com Covid-19.Também em Espanha a pandemia parece abrandar. Até segunda-feira, o dia menos letal em duas semanas, haviam morrido 637 pessoas.O Governo espanhol tenciona agora detetar o maior número de infetados assintomáticos, para os isolar e evitar a cadeia de contágios.Nos Estados Unidos, já morreram mais de nove mil pessoas.O governador de Nova Iorque revelou que os serviços de saúde do Estado ultrapassaram o limite da capacidade.Em Londres, o primeiro-ministor britânico, Boris Johnson, infetado com o novo coronavírus, foi transferido para uma unidade de cuidados intensivos.