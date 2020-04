Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a pandemia da Covid-19 à escala internacional.

8h14 - Guterres salienta "enorme admiração" por Portugal







O secretário-geral das Nações Unidas e antigo primeiro-ministro, António Guterres, afirma ter " enorme admiração " pela forma como os portugueses estão a enfrentar a pandemia de covid-19, considerando que demonstraram elevada maturidade e capacidade de esforço coletivo.





7h54 - Estudo sobre imunidade alargado a menores de 10 anos







O inquérito piloto para conhecer o nível de imunidade ao novo coronavírus em Portugal arrancará em maio e vai envolver 2.070 pessoas, entre as quais 350 crianças até aos 10 anos.



A informação foi avançada à Lusa por um investigador do INSA.







O coordenador do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA), Carlos Dias, explicou que a amostra desenhada pretende representar a população portuguesa de todas as idades de modo a obter estimativas nacionais, estratificadas por região de saúde e por grupos etários específicos.



Situação em Portugal



O país celebra hoje de forma diferente os 46 anos do 25 de abril. Na Assembleia da República, a maioria dos partidos concordou em realizar a sessão solene no parlamento adaptada às restrições da pandemia.





A Assembleia da República, que já está a funcionar com restrições desde meados de março, espera juntar hoje menos de cem pessoas entre deputados, convidados e funcionários na sessão solene.







A sessão arrancará pelas 10:00 com a intervenção do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e encerrará com a do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



O primeiro-ministro, António Costa, vai deixar uma mensagem alusiva às comemorações do 46º aniversário do 25 de Abril, pelas 15h30.





Em Portugal, a pandemia de Covid-19 já causou a morte de 854 pessoas das 22.797 confirmadas como infetadas, e há 1.228 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.



O quadro internacional





A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou quase 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.



Mais de 736 mil doentes foram considerados curados.



Os Estados Unidos continuam a ser o país com registo de mais mortos e de casos confirmados.



No total, 51.017 pessoas morreram nos Estados Unidos. O número de infetados subiu para mais de 890 mil, com cerca de 96 mil pessoas a serem dadas como recuperadas.





A China, onde o vírus foi detetado pela primeira vez, voltou a não relatar qualquer morte causada pela covid-19, o que acontece pelo décimo dia consecutivo.