Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a pandemia da Covid-19 à escala internacional.

11h40 - Publicados diplomas que declaram situação de calamidade



Os diplomas que declaram a situação de calamidade a partir de segunda-feira e estabelecem o levantamento das medidas de confinamento, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, foram hoje publicados no Diário da República (DR).



No DR foi também hoje publicado o diploma que limita até às 23:59 de domingo a circulação dos cidadãos para fora do concelho de residência habitual, "salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa".



Com a publicação do decreto-lei que declara a situação de calamidade a partir das 00:00 de domingo e até às 23:59 do dia 17 de maio ficam estabelecidos limites e condicionamentos à circulação e a racionalização da utilização de serviços públicos.





11h34 - Mais 63 mortes no Irão



Morreram no país mais 63 pessoas por causa do novo coronavírus. No total, o Irão tem 6.091 vítimas mortais e 95.646 casos confirmados de infeção.







11h25 - Sindicalistas detidos na Turquia por violar confinamento

A polícia deteve hoje responsáveis sindicais que desfilavam em Istambul para assinalar o Dia Mundial do Trabalhador, apesar de uma proibição de sair à rua devido à luta contra a pandemia de covid-19. Cerca de 15 pessoas, entre os quais o dirigente da poderosa confederação sindical DISK, Arzu Cerkezoglu, foram presas pela polícia, segundo um fotógrafo da AFP.

11h10 - Desceram os novos casos na Bélgica







A Bélgica registou, nas últimas 24 horas, 513 novos casos de covid-19, menos 147 do que na quinta-feira, segundo dados oficiais hoje divulgados. De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, nas últimas 24 horas foram registados 513 novos casos positivos de contaminação com o novo coronavírus (face aos 660 de quinta-feira), para um total de 49.032. Nas últimas 24 horas houve 130 mortes, mais 19 do que os 111 de quinta-feira, totalizando a Bélgica 7.703 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia no país.

11h00 - 1º Maio. CDS-PP exige ao Governo que corrija "trapalhada monstruosa"





Para o CDS, "a melhor forma de celebrar o Primeiro de Maio" é exigir ao Estado "que pague o que deve" aos trabalhadores.



O Presidente do partido pede o alargamento do regime de lay-off a todos os sócios gerentes. Francisco Rodrigues dos Santos exige ainda que o Estado cumpra a prometida comparticipação às empresas.





10h50 - Mensagem de 1º de maio do primeiro-ministro





O Primeiro-ministro pede unidade entre Estado e empresas, em defesa dos postos de trabalho. Numa mensagem no Twitter sobre o 1.º de Maio, António Costa assinala a data, este ano comemorada de forma diferente.



O Primeiro-ministro escreve que "Vivemos tempos em que os trabalhadores, o Estado e as empresas partilham esforços para preservar os postos de trabalho.



Sabermos estar unidos nesta causa, protegendo quem trabalha e o seu trabalho, deve ser a principal mensagem neste dia".







10h45 - Espanha com ligeiro umento de óbitos



Espanha registou, nas últimas 24 horas, 281 mortes devido ao novo coronavírus, um aumento ligeiro em relação às 268 de quinta-feira, havendo até agora um total de 24.824 óbitos, segundo as autoridades sanitárias do país.







De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 1.175 novos casos positivos, elevando para 215.216 o total de infetados confirmados pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus. Os números diários indicam ainda que, nas últimas 24 horas, há 2.628 pessoas curadas depois de terem contraído a doença, sendo o total de 114.678 desde o início da pandemia.

10H40 - África do Sul levanta restrições







O uso de máscara passa hoje a ser obrigatório na África do Sul, num dia em que o Governo inicia um levantamento gradual das medidas de confinamento contra a pandemia provocada pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito no passado sábado pela ministra dos Assuntos Tradicionais da África do Sul, Nkosazana Dlamini-Zuma, numa conferência de imprensa, referindo que a utilização de máscaras será obrigatória sempre que a população pretender sair de casa.





10h30 - Centrais sindicais assinalam 1º maio com respeito pela pandemia







Carlos Silva, da UGT, e Isabel Camarinha, da CGTP, explicaram esta mannhã na RTP as comemorações do Dia do Trabalhador, enquanto denunciavam as pressões colocadas sobre os trabalhadores sob a pandemia.









Carlos Silva sublinha que quase 1 milhão de trabalhadores ficaram sem um terço do salário e muitos estão a ser alvo de práticas abusivas por parte das empresas, pede ainda ao Governo que cumpra rapidamente o pagamento das comparticipações especiais às empresas.









10h20 - Venezuela recebe auxílio da ONU e da OPS

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou que vão chegar "várias toneladas" de ajuda humanitária à Venezuela, enviadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Organização Panamericana da Saúde (OPS), para combater a pandemia da covid-19. "Nas próximas semanas vai continuar a chegar ajuda humanitária, para continuar a abastecer a Venezuela de testes rápidos da covid-19 e de todo o material para tratamento e proteção dos trabalhadores da saúde", disse, na noite de quinta-feira.

10h00 - GNR e PSP confirmam ações de restrição de deslocações





Profissionais de Saúde, magistrados, dirigentes sindicais e políticos, além das forças de segurança e de quem tem autorização para se deslocar em trabalho, serão os únicos cidadãos autorizados a deslocar-se para fora do seu concelho de residência durante o fim de semana.







As duas forças irão efetuar operações coordenadas para fiscaizar a circulação dos cidadãos, de norte a sul do país.





09H50 - Rússia como novo pico de casos





Em 24h, a Rússia reportou mais 7.933 casos positivos do novo coronavírus, quinta-feira tinham sido 7.099.







O número de óbitos situa-se agora em 1.169, depois de mais 96 pessoas terem falecido no mesmo período.







09h30 - Ensaios clínicos com plasma humano vão arrancar em 10 serviços







Ensaios clínicos com plasma de sangue de doentes recuperados da covid-19 vão arrancar este mês em 10 unidades distribuídas pelo país, revelou o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

"Não só os três Centros de Sangue e Transplantação do IPST - Lisboa, Porto e Coimbra - realizarão esta colheita, como também três serviços de imuno-hemoterapia na região Norte, um na região Centro e três na região Sul", afirmou a presidente do Conselho Diretivo do IPST, Maria Antónia Escoval, à Lusa. Além da identificação destes 10 serviços, o IPST garantiu já ter definido um procedimento e "as diretrizes para a seleção de dadores, colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição de plasma convalescente" aos serviços dos hospitais, onde os médicos e as equipas prescritoras vão ter a responsabilidade da realização dos ensaios. "Durante o mês de maio proceder-se-á ao recrutamento voluntário de doentes convalescentes e à sensibilização dos mesmos através dos médicos assistentes", esclareceu Maria Antónia Escoval, acrescentando que "em simultâneo, um grupo de trabalho, no âmbito do Ministério da Saúde, definirá os critérios mínimos de inclusão e exclusão dos doentes para entrarem em ensaios clínicos".

09H00 - Alemanha confirma aumento de casos





O número de casos confirmados de coronavírus subiu mais 1.639 para um total de 160.758 pessoas infetadas, revelou o Instituto Robert Kochpara as doenças infeciosas.







Registara-se ainda mais 193 óbitos, para um total de 6.481. A Baviera, o estado mais afetado com a doença, concentra mais de um quarto dos casos diagnosticados, 42.489, e 1.850 vítimas mortais. Esta quinta-feira, as autoridades alemãs decidiram reabrir locais de culto, museus e jardins zoológicos sob medidas rigorosas de segurança e respeitando o distanciamento social. As conclusões surgiram depois de uma reunião entre a chanceler Angela Merkel e os líderes dos 16 estados federados.

08h30 - China com 12 novos casos



A China registou 12 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, metade oriundos do exterior, informou hoje a Comissão de Saúde do país. Dos seis novos casos importados que foram diagnosticados, cinco foram detetados na cidade oriental de Xangai e um na província de Fujian, no sul, segundo as autoridades chinesas. Entre as seis novas infeções locais, cinco foram registadas na província de Heilongjiang, no norte, na fronteira com a Rússia. Em Pequim, reabriram ao público os parques e museus de Pequim, incluindo a antiga Cidade Proibida. Os turistas devem reservar os ingressos com antecedência on-line e a lotação foi reduzida. A Cidade Proibida, que abriga os imperadores da China, que antes do surto permitia 80.000 visitantes por dia, permite apenas 5.000 visitantes por dia e os parques apenas podem ser visitados a 30% da capacidade normal. 08H15 - Governo prorroga até 17 de maio proibição de desembarque de passageiros de cruzeiros







O Governo decidiu prorrogar até às 24:00 do dia 17 de maio a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações de cruzeiros nos portos nacionais, segundo um despacho publicado hoje em Diário da República. Segundo o diploma, que entra em vigor às 00:00 de sábado, esta interdição "não se aplica aos cidadãos nacionais ou aos titulares de autorização de residência em Portugal", sendo também possível o desembarque "em casos excecionais ou urgentes, mediante autorização da autoridade de saúde, nomeadamente por razões humanitárias, de saúde ou para repatriamento imediato, sem entrada em território nacional".





Hoje começa "um mês determinante", nas palavras dos nossos governantes. Se abril foi fundamental para controlar a epidemia, maio será tempo de " responsabilidade acrescida” em tempo de desconfinamento, mesmo que faseado.











Hoje é também Dia do Trabalhador e as centrais sindicais já prepararam as celebrações, que, em tempos de pandemia, serão contidas.







Só a CGTP vai ter algumas iniciativas na rua, uma vez que a UGT irá comemorar o dia do trabalhador na Internet. A central-sindical começou aliás a comemorar o dia do trabalhador logo a partir da meia-noite, através a disponibilização online de declarações de todos os sindicatos da central sindical, e ainda de estruturas sindicais estrangeiras. A ideia é respeitar as regras sanitárias.





Em Lisboa, as comemorações da CGTP irão decorrer na Alameda D.Afonso Henriques, a partir das 15 horas. Sem desfiles, nem manifestações. As regras de segurança já estão estabelecidas. Os participantes - um número reduzido de trabalhadores, dirigentes e delegados sindicais - vão estar separados entre três a cinco metros de distância.







A denúncia dos abusos aos direitos dos trabalhadores em tempo de pandemia vai ser o mote. "Tem de haver quem seja a sua voz", afirma a central-sindical.









Também a Autoridade Marítima Nacional alertou a população para não frequentar as praias. A quarentena continua a ser para cumprir, mesmo se o sol convidar a sair de casa e muitos estão já a aceitar o convite.







Para não pensar muito no sacrifício, poderá lembrar-ser que vem aí o desconfinamento mesmo que ligeiro, já a partir de segunda-feira. As novas medidas foram apresentadas ontem pelo primeiro-ministro.





O chefe de Governo fez igualmente um balanço dos dois meses da epidemia do novo coronavírus em Portugal, que se completam sábado, dia 2 de maio. É um balanço positivo, concluiu, que permite "passar do estado de emergência ao estado de calamidade".

Este novo estado vai entrar em vigor a partir de domingo, dia 3 de maio.

O quadro em Portugal







O número de recuperados subiu igualmente para 1.519, mais 49 do que na véspera, com 3.794 casos a aguardar resultado laboratorial.



Estavam internados 968 doentes, dos quais 172 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 12 internados e mais três em UCI.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS , publicado às 13h00 de quinta-feira, o país resgistava mais 540 casos de infeção por Covid-19 e mais 16 óbitos, num total, respetivamente, de 25.045 casos de infeção e 989 mortos.O número de recuperados subiu igualmente para 1.519, mais 49 do que na véspera, com 3.794 casos a aguardar resultado laboratorial.Estavam internados 968 doentes, dos quais 172 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 12 internados e mais três em UCI.

A região Norte registava o maior número de mortos (566), seguida da região Centro (198), de Lisboa e Vale do Tejo (199), do Algarve (13), dos Açores (12) e do Alentejo que registava um caso.

O quadro internacional







Nos Estados Unidos, nação mais afetada pelo novo coronavírus, milhares de pessoas têm-se juntado em protestos contra o encerramento dos Estados. Por várias ocasiões, os manifestantes foram confrontados por profissionais de saúde que lhes pediram que fossem para casa, de modo a evitarem uma ainda maior propagação da Covid-19.





Resultados de um ensaio clínico realizado nos Estados Unidos mostraram que os pacientes que foram medicados com Remdesivir apresentaram uma recuperação mais rápida da infeção.







O Brasil somava quinta-feira 5.901 óbitos e 85.380 casos confirmados de infeção pela covid-19. Na Amazónia, as mortes têm sido tantas que no principal cemitério da cidade de Manaus, estão a ser enterrados de uma só vez cinco caixões na mesma sepultura. O cenário é de tal forma avassalador que em breve podem mesmo faltar caixões. O número de mortes provocadas pela Covid-19 na região pode ser sete vezes superior ao valor divulgado oficialmente.







As Comores registaram o primeiro caso de infeção, São Tomé e Príncipe o primeiro óbito, no Reino Unido o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou que já foi ultrapassado o pico da epidemia e em Espanha, apesar da estabilização da epidemia e em vésperas do fim do confinamento, foi cancelada a marcha de orgulho gay, marcada para Barcelona entre 25 e 27 de junho.







Pela primeira vez desde Fevereiro, não se registaram, na Coreia do Sul, novos casos de transmissão local.

O índice de contágio dos últimos cinco dias, rondou os 0,92, referiu o primeiro-ministro, em entrevista à RTP. "Acredito que os portugueses salvem Portugal" disse António Costa.Uma vez que este feriado prolonga o fim-de-semana e se prevê um aumento da temperatura, o Governo decretou a proibição das deslocações fora do concelho de residência, exceto em casos específicos, para impor as regras de distanciamento social e a limitação da mobilidade.