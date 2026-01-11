Taça de Portugal. Torreense nas meias-finais ao eliminar União de Leiria

O costa-marfinense Kévin Zohi, aos 11 e 49 minutos, e o espanhol Musa Drammeh, aos 90+1, marcaram os olos do emblema de Torres Vedras, enquanto Pablo Fernández assinou o tento dos visitantes, aos 41.



O Torreense supera pela segunda vez os quartos de final, em cinco presenças nesta fase, a última das quais em 1998/99, e vai estar no sorteio marcado para quinta-feira para definir as meias-finais, disputadas pela última vez a duas mãos.



O clássico entre FC Porto e Benfica, na quarta-feira, é o jogo grande desta ronda, que conta ainda com os embates entre o Fafe, a única equipa resistente do terceiro escalão, e o Sporting de Braga e a receção do Sporting, bicampeão nacional e detentor do troféu, ao