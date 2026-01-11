Juventus, de Tatiana Pinto, conquista Supertaça de Itália

A médio de 31 anos, que este ano leva 15 jogos e cinco golos pela ‘Juve’, foi titular e saiu aos 84 minutos, numa partida em que Vangsgaard (40 minutos) e Girelli (85) terem anulado o tento inicial das romanas, de Giugliano (23).



Este resultado significa o primeiro título de Tatiana Pinto fora de Portugal, depois de somar duas Ligas, duas Taças de Portugal e uma Supertaça de Portugal, tudo pelo Sporting, após ter deixado o Atlético de Madrid em 2024/25.



A médio jogou já na Alemanha, em Espanha e em Inglaterra, vivendo este ano a primeira época em Itália, estando a Juventus em terceiro na Liga italiana e no play-off da Liga dos Campeões, bem como nos quartos de final da Taça de Itália.