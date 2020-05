Mais atualizações

Na Madeira, o comércio reabre esta segunda-feira a um terço da capacidade, excluindo a restauração, que vai continuar em regime de take-away. As empresas serão obrigadas a medir a temperatura aos trabalhadores duas vezes por dia. Nos Açores, a reabertura acontecerá só no final do mês.

O quadro em Portugal

O número de doentes recuperados ascende a 1689.



O quadro internacional

Covid-19. Trump afirma que vacina vai estar disponível até final do ano - RTP Notícias https://t.co/VdZ9KWliSi — RTPNotícias (@RTPNoticias) May 4, 2020



A Organização Mundial da Saúde veio entretanto declarar que o novo coronavírus tem "origem natural" , rejeitando assim que este tenha sido desenvolvido em laboratório na China.

O ministro das Infraestruturas esteve na estação de Santa Apolónia para verificar o cumprimento das medidas de segurança no primeiro dia pós confinamento.Pedro Nuno Santos sente-se otimista, sublinha o papel das forças de segurança e volta a alertar que o uso de máscara de proteção passa a ser obrigatório em todos os transportes públicos.Os Estados Unidos registaram mais 1450 mortos causados pela Covid-19, segundo o último balanço da Universidade Johns Hopkins.Este balanço eleva para 67.674 o número de óbitos desde o início da epidemia em território norte-americano.Às 20h30 de domingo (1h30 desta segunda-feira em Lisboa), a universidade de Baltimore registava 1.157.753 de infetados e 180.152 recuperados.Os Estados Unidos são o país com mais vítimas mortais e mais casos de infeção confirmados no mundo.Seguem-se Itália (28.884 mortos, mais de 210 mil casos), Reino Unido (28.446 mortos, mais de 186 mil casos), Espanha (25.264 mortos, mais de 217 mil casos) e França (24.895 mortos, mais de 168 mil casos).O Presidente da República recebe hoje, em audiência, os presidentes dos principais grupos dedo país, após ter auscultado o sindicato e associações representativas do sector sobre o impacto da Covid-19 na comunicação social.Marcelo Rebelo de Sousa inicia a tarde com uma audiência à RTP, seguida da Impresa, Media Capital, Cofina, Lusa e grupo Renascença Multimédia.No domingo, em nota que assinalou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa renovou o apelo para que o Estado apoie a comunicação social, considerando que deve fazê-lo "de forma transparente e não discriminatória".O Presidente sublinhou que, "sem informação livre e plural, não há democracia".Portugal está agora em situação de calamidade. É uma nova fase que permite a reabertura gradual do país.A partir desta segunda-feira, começam a funcionar as lojas até 200 metros quadrados, cabeleireiros, barbeiros, livrarias ede automóveis; abrem também as repartições públicas, as bibliotecas e os jardins; o uso de máscara de proteção é obrigatorio em todos os espaços comerciais.De ora em diante, quem não usar máscara de proteção individual nos transportes públicos terá de pagar uma coima, cujo valor varia entre 120 e 350 euros.O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, veio apelar ao civismo das pessoas nos transportes públicos, sublinhando que a fiscalização será feita por elementos das forças de segurança.A partir de dia 18 de maio, aumenta o leque de espaços comerciais que podem reabrir.Restaurantes, cafés e esplanadas podem começar a funcionar, mas com regras específicas. Reabrem também museus, monumentos, palácios e galerias de arte.Está também previsto que os alunos dos 11.º e 12.º anos voltem a ter aulas presenciais.As creches só voltam à atividade normal no dia 1 de junho. No mesmo dia reabrem também as lojas do cidadão, centros comerciais e cinemas e salas de espetáculos.A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, já matou 1043 pessoas em Portugal. O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, conhecido no domingo, registou mais 20 mortos.A taxa de letalidade é de 4,1 por cento e a Região Norte é ainda a mais afetada.No total, o novo coronavírus infetou 25.282 pessoas, das quais 856 estão internadas. Cento e quarenta e quatro encontram-se em unidades de cuidados intensivos.A ministra da Saúde pedia no domingo prudência na leitura dos números. Marta Temido asinalava que, nas 24 horas anteriores ao boletim, haviam sido poucas as notificações médicas.Por sua vez, A diretora-geral da Saúde considerou ser cedo para falar de imunidade. Em relação ao números, Graça Freitas garantiu que são os mais próximos da realidade possível.À escala internacional, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 245 mil mortes e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios.O Brasil ultrapassou a marca dos sete mil mortos. Ao todo, são já 7025 as vítimas mortais da Covid-19. Desde o início da pandemia, já se registaram mais de 100 mil casos de infeção pelo novo coronavírus.São Paulo continua a ser o Estado brasileiro mais afetado, com mais de 2600 mortos.Nos Estados Unidos, em entrevista ao canal Fox News, o Presidente Donald Trump disse-se confiante de que possa estar disponível uma vacina até ao final deste ano.A Espanha dá também esta segunda-feira início à primeira fase de alívio das medidas contra a Covid-19, com a abertura parcial do pequeno comércio, como barbearias, cabeleireiros e restaurantes, que passam a vender emDe acordo com o "Plano de transição para uma nova normalidade", aprovado pelo Governo espanhol, trata-se de medidas cde risco de contágio muito baixo ou nulo. Haverá quatro etapas, que vão durar, cada uma, cerca de duas semanas. Ou seja, todo o processo demorará um mínimo de seis semanas e um máximo de oito.Estas medidas somam-se a outras em vigor desde a semana passada, como a saída de crianças até aos 14 anos e também, desde sábado, com os maiores dessa idade a poderem sair diariamente de casa em faixas horárias estabelecidas.Ainda assim, o Governo de Pedro Sánchez vai propor ao Parlamento o prolongamento por duas semanas do estado de emergência, a vigorar desde 15 de março.