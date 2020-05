Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos da pandemia da Covid-19 à escala internacional.

8h08 - Alemanha com mais 1.284 infetados e mais 123 mortos



Dados do Instituto Robert Koch revelam que nas últimas 24 horas foram registados mais 1.284 casos positivos de Covid-19 na Alemanha. São agora 199.091 os infetados.



Em relação às vítimas mortais, morreram mais 123. O que eleva para 7.119 o número de óbitos.





A taxa de mortalidade é de 4,3 por cento e de reprodução do vírus de 0,65.



Foram realizados 2.755.770 testes em 169 laboratórios.





7h37 - China regista dois novos casos

Portugal acompanha a tendência da União Europeia, que deverá experimentar este ano a mais profunda recessão da história.



A China registou dois casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, ambos oriundos do exterior.O país asiático elevou assim para 11 o número de novos casos registados desde o início do mês. Não há registo de vítimas mortais até às 23h59 de quarta-feira (16h59 em Lisboa) na China.O número de infetados ativos no país fixou-se assim em 295, depois de 46 pessoas terem tido alta nas últimas 24 horas.Desde o início da epidemia, a China registou 82.885 infetados e 4633 mortos. Até ao momento, 77.957 pessoas tiveram alta.As autoridades referiram que 735.737 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica, das quais 6537 permanecem sob observação.Os dados são da Universidade Johns Hopkins.Estes novos óbitos, registados entre a 1h30 desta quinta-feira em Lisboa e a mesma hora na véspera, elevam para 73.095 o número de vítimas mortais desde o início da epidemia no país, o mais afetado pela Covid-19 no mundo, de acordo com os dados oficiais.Na terça-feira, os Estados Unidos tinham registado 1015 mortos, no balanço diário mais baixo em um mês.O país registou também o maior número de pessoas infetadas com a doença, com mais de 1,22 milhões de casos identificados, dos quais 190 mil foram já considerados curados.As autoridades norte-americanas realizaram, até agora, 7,75 milhões de testes de despistagem da doença.Mário Centeno afirma que "a emergência sanitária vai introduzir uma fatura pesada na economia da Zona Euro". Foi a reação do presidente do Eurogrupo às previsões económicas de primavera ontem divulgadas pela Comissão Europeia."Não podemos evitar o vírus, mas podemos aliviar o seu efeito sobre os cidadãos e as empresas europeias", assinala Centeno.O ministro português das Finanças refere que o caminho passa por investir para "colmatar o défice de investimento de 850 mil milhões de euros identificado pela Comissão Europeia".A Comissão Europeia prevê que a economia portuguesa caia este ano 6,8 por cento, menos do que a média europeia, ainda assim.As contas públicas também vão ser afetadas. Depois de um excedente no ano passado, o país deverá ter em 2020 um défice de 6,5 por cento.O Executivo comunitário antevê ainda que o desemprego em Portugal chegue ao fim deste ano nos 9,7 por cento.Por sua vez, o Banco de Portugal estima que o rendimento médio das famílias tenha já regredido em cinco por cento por causa da pandemia.O banco central alerta que, sem o regime de, 17 por cento das empresas ficariam sem liquidez no espaço de 40 dias.Entretanto, esgotaram mais duas linhas de crédito criadas para ajudar as empresas a enfrentar o impacto da Covid-19. Em causa estão os apoios a agências de viagens, animação turística, organizadores de eventos e similares e a linha de apoio à atividade económica.A Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua adiantou que recebeu 43 mil candidaturas, a grande maioria de micro e pequenas empresas.Oitenta por cento das candidaturas já foram aprovadas, num montante de 4,3 mil milhões de euros.A sociedade que gere este crédito refere também que depois da entrega do formulário o prazo médio de aprovação das candidaturas é de quatro dias.Uma em cada três empresas de hotelaria e restauração a operar em Portugal não pagou os salários em abril. Os dados são da AHRESP, associação que representa o sector.Um inquérito revela que 70 por cento das empresas não vão conseguir pagar salários este mês, caso a ajuda donão chegue a tempo.A AHRESP adianta que 59 por cento das empresas da hotelaria e restauração recorreram a este regime - 90 por cento querem renovar o recurso aosimplificado.O boletim epidemiológico publicado na quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde referia mais 15 casos mortais de Covid-19 em Portugal.A doença respiratória causada pelo novo coronavírus já matou 1089 pessoas no país.Há registo de mais 480 infetados, a maioria na região de Lisboa.Desde que saiu da China, o virus já sofreu 150 mutações. Os cientistas querem agora analisar em detalhe o genoma.À escala internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já causou mais de 260 mil mortes e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.Mais de 1,1 milhões de pessoas foram consideradas curadas.Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde deixou mais um alerta às autoridades políticas e sanitárias internacionais.O risco de um novo confinamento é real, caso os países não estabeleçam regras cautelosas para levantar as restrições.