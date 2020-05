Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus à escala internacional.

Mais atualizações

Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo.





As mães infetadas com Covid-19 podem ter contacto direto com os filhos recém-nascidos nas maternidades. A Direção-Geral da Saúde emitiu novas orientações , embora recomende o cumprimento de todas as medidas de proteção.

Surto no Hospital de Santa Maria

Já é possível ir à praia

O quadro em Portugal

O quadro internacional

Os Estados Unidos registaram mais 1.536 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 91.845 o total de óbitos desde o início da pandemia, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins.O número de vítimas mortais duplicou em relação ao dia anterior, quando se registavam 759 mortes, com mais 777 óbitos nas últimas 24 horas que na véspera.Os EUA totalizam também 1.527.355 de casos confirmados de SARS-CoV-2, com mais 20.515 novos casos nas últimas 24 horas.O Estado de Nova Iorque continua a ser o principal foco da pandemia naquele país, com 352.845 casos confirmados e 28.558 mortos. Só na cidade de Nova Iorque morreram 20.887 pessoas.Nos primeiros 15 dias do desconfinamento em Portugal foram multadas 61 pessoas por não utilizarem máscara em transportes públicos.Vinte e quatro pessoas foram mesmo detidas pelo crime de desobediência.As autoridades fizeram ainda 1800 chamadas de atenção. Em causa esteve a não utilização de equipamento de proteção individual em serviços públicos e estabelecimentos comerciais.No domínio do controlo de fronteiras, entre Portugal e Espanha, este deverá manter-se até 15 de junho e, a cada dez dias, será feita uma reavaliação O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, salienta que a reabertura terá de ser coordenada entre os governos dos dois países.Eclodiu um surto do novo coronoavírus no serviço de penumonologia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Sete profissionais de saúde e três doentes foram infetados.Está a ser levado a cabo um rastreio exaustivo a todas as pessoas no serviço para averiguar a extensão deste surto.Em comunicado enviado à RTP, a administração daquele complexo hospitalar garante que não há nenhum profisisonal de saúde internado ou com um quadro clínico grave. Acrescenta que qualquer doente infetado passa do serviço de pneumologia para o circuito exclusivo de assistência à Covid-19.Uma resolução do Conselho de Ministros veio entretanto autorizar mais deslocações, entre as quais aos calçadões e praias. Pode-se, inclusive, ir a banhos nas praias portuguesas. Regras como o distanciamento social continuam a ser para cumprir.Apesar de as praias estarem abertas, só passam a estar vigiadas a partir de dia 6 de junho, dia em que começa a época balnear.Morreram, entre terça e quarta-feira, mais 16 pessoas com Covid-19 em Portugal. O total de óbitos é agora de 1247. Há mais 223 infetados, ainda segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Ao todo, são 29.432.Estavam ontem internadas 629 pessoas, mais uma do que no dia anterior. E havia menos quatro em unidades de cuidados intensivos.Depois do número recorde de doentes recuperados do boletim anterior, registou-se apenas mais um caso.Os concelhos de Lisboa e Gaia apresentam os número mais expressivos de infetados. A capital ultrapassa os dois mil casos.À escala internacional, de acordo com o balanço diário da France Presse, a pandemia da Covid-19 já fez mais de 320 mil mortos e infetou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 1,7 milhões de pessoas foram consideradas curadas.As autoridades sanitárias do Brasil registaram, pela primeira vez, mais de mil mortos em 24 horas, num total de 1179 óbitos e 17.408 infetados.No total, o país sul-americano soma já 17.971 óbitos e 271.628 pessoas diagnosticadas com Covid-19. É assim o segundo país do mundo com o maior número de novos casos, atrás dos Estados Unidos.O aumento no número de óbitos no Brasil foi ontem de sete por cento, passando de 16.792 na segunda-feira para 17.971. Quanto ao número de infetados, o crescimento foi de 6,8 por cento, passando de 254.220 para 271.628 casos confirmados.O Ministério brasileiro da Saúde indicou que está ainda a ser investigada a eventual relação de 3319 mortes com a doença provocada pelo novo coronavírus.A tutela informou também que 106.794 pacientes com Covid-19 já recuperaram, sendo que 146.863 continuam sob acompanhamento.São Paulo continua a ser o Estado com maior número de casos, registando 65.995 pessoas diagnosticadas com Covid-19 e 5147 mortes, seguindo-se o Ceará, que tem 28.112 casos de infeção e 1856 vítimas mortais.