Primeiro-ministro defende possibilidade de continuar com o lay-off



Para o primeiro-ministro, a continuação do lay-off tem de ser devidamente ponderada, depois de o Presidente da República ter vindo dizer que isso poderia ser equacionado, já que o instrumento tem servido de “almofada amortecedora” ao desemprego.











Uma discussão quando foram conhecidos os números do desemprego em Portugal. De março para abril registou-se um aumento do número de desempregados de 14 por cento. Significa que de um mês para o outro, 76 mil portugueses perderam o emprego. Há agora mais de 392 mil desempregados em Portugal.



110 mil empresas já entraram em lay-off. Até agora só 90 mil é que receberam os apoios: 284 milhões de euros que abrangeram 735 mil trabalhadores.



A resposta média da segurança social está nos 16 dias.



O desconfinamento avança entretanto. O Governo anunciou que os Teatros nacionais vão poder abrir portas já no próximo mês, dia 1 de junho.



Mas segundo os representantes da cultura essa é uma missão impossível. Em declarações à Antena 1, Anaísa Raquel, da comissão da vigília cultura e artes explica que as medidas decretadas pelo governo para estes espaços, não são compatíveis para que os teatros possam reabrir.





Pandemia ainda está a crescer, diz OMS





De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a pandemia está longe de terminar e está mesmo numa fase de crescimento. Isso mesmo se pode ler nos números divulgados pela OMS.







Em todo o mundo já foram infetadas cerca de cinco milhões de pessoas.







A China diagnosticou, nas últimas 24 horas, dois novos casos de covid-19, informaram as autoridades, no décimo dia consecutivo em que a soma diária de infeções no país permanece abaixo da dezena.







Os Estados Unidos registaram 1.369 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, menos 167 que na véspera, elevando o total de óbitos para 93.214, segundo um balanço independente da Universidade Johns Hopkins.







O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom anunciou mais de 106 mil novos casos nas últimas 24 horas. Ou seja, o maior número de casos num único dia até agora. Por isso, defende que há ainda um longo caminho a percorrer, mesmo quando há anúncio de que vários países vão retomar os voos internacionais.A Comissão de Saúde da China disse ter identificado um caso com origem local, até às 23h59 de quarta-feira (16h59 em Lisboa), em Xangai, a capital financeira da China. O outro caso é oriundo do exterior e foi diagnosticado em Guangdong, a província adjacente a Macau.No extremo oposto, o México, que registou 424 mortos nas últimas 24 horas, o número mais elevado de óbitos desde que o surto da covid-19 começou, segundo dados oficiais. No México morreram até ao momento 6.090 pessoas vítimas da doença.De acordo com as autoridades mexicanas, nas últimas 24 horas foram registadas mais 2.248 infeções, totalizando 56.594 casos confirmados, naquele que foi o sétimo dia consecutivo em que o México ultrapassou a barreira de dois mil novos casos de contágio.O México permanecerá em confinamento até 30 de maio, devendo iniciar a reabertura faseada de alguns setores a partir de 1 de junho.O Brasil registou mais 888 novos óbitos em 24h, com um número recorde de 19.951 novos casos, para um total de 291.579 casos, afirmou o Ministério da Saúde.Há ainda 18.859 óbitos provocados pela covid-19, doença diagnosticada no país pela primeira vez em 26 de fevereiro.De acordo com os números contabilizados até à 1h00 desta quinta-feira em Lisboa, o país registou também mais 23.604 infeções nas últimas 24 horas, atingindo os 1.550.959 casos confirmados desde o início da pandemia.Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.O estado de Nova Iorque continua a ser o principal foco da pandemia.