Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a pandemia do novo coronavírus à escala internacional.

Mais atualizações



São já 81 os trabalhadores do concelho de Azambuja infetados com o novo coronavírus. Pertencem a de três empresas. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, fala de uma situação epidemiológica específica, que está a ser acompanhada.

O quadro em Portugal



O quadro internacional

As autoridades da China não diagnosticaram, nas últimas 24 horas, qualquer novo caso confirmado da Covid-19, pela primeira vez desde o início da pandemia.A Comissão de Saúde da China detalhou que apenas detetou dois casos suspeitos até às 23h59 de sexta-feira (16h59 em Lisboa), um em Xangai e outro na província de Jilin, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte.O número total de casos ativos na China é de 79, nove deles graves, e o número de casos confirmados desde o início da pandemia é de 82.971, dos quais 4634 morreram.Até ao momento, mais de 78.200 pessoas tiveram alta.O México registou 479 mortos e 2960 infetados nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais do país da América Central.No México morreram até ao momento 6989 pessoas vítimas da doença. De acordo com as autoridades mexicanas, há 62.527 casos de infeção confirmados desde o início da pandemia.Sexta-feira foi o nono dia consecutivo em que o México ultrapassou a barreira de dois mil novos casos de contágio.O México permanecerá em confinamento até 30 de maio, devendo iniciar a reabertura faseada de alguns setores a partir de 1 de junho.Os Estados Unidos registaram 1225 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 95.886, segundo o balanço independente da Universidade Johns Hopkins.Os números coligidos até às 20h00 de sexta-feira (1h00 de sábado em Lisboa) mostram que o país registou também mais 25.417 infeções, atingindo os 1.600.481 casos confirmados desde o início da pandemia.Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.O Estado de Nova Iorque continua a ser o principal foco da pandemia, com 358.154 casos confirmados e 28.853 mortos, números semelhantes a países como França e Espanha. Só na cidade de Nova Iorque morreram 21.086 pessoas.A Autoridade Marítima Nacional alerta para os cuidados a ter nas praias durante este fim de semana.Sublinha a importância de cumprir as regras de distanciamento social e todas as indicações das autoridades para reduzir a propagação do novo coronavírus.Lembra que ainda não estão a ser vigiadas e que há muitos perigos invisíveis na água, como os fundões, declives acentuados, remoinhos e agueiros.O bom tempo e o desconfinamento têm levado cada vez mais pessoas a sair de casa.As esplanadas à beira-mar são um dos destinos privilegiados.Portugal registava ontem 1289 mortes relacionadas com a Covid-19, mais 12 do que na quinta-feira, e 30.200 infetados, mais 288, segundo boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.Face aos dados de quinta-feira, em que se registavam 1277 mortos, constatou-se um aumento de óbitos de 0,9 por cento.Quanto ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (30.200), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 288 casos do que na quinta-feira (29.912), representando uma subida de um por cento.A região Norte é aquela que regista o maior número de mortos (725), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (300), Centro (233), Algarve (15), Açores (15) e Alentejo, com um óbito.À escala internacional, de acordo com o balanço diário da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já fez mais de 335 mil mortos e infetou mais de 5,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 1,9 milhões de doentes foram considerados curados.O Brasil é já o segundo país com mais casos de infeção pelo novo coronavírus em todo o mundo, ultrapassado apenas pelos Estados Unidos.O país conta com 330.890 infeções.Em 24 horas morreram 1001 pessoas, elevando para mais de 21 mil o número de casos mortais da infeção.Acredita-se que o número de casos possa ser superior àquele que é divulgado oficialmente.A Organização Mundial da Saúde assinala que o novo foco da pandemia é agora a América do Sul. Até sexta-feira, o segundo país com mais casos era a Rússia.