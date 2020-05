Acompanhamos aqui todas as atualizações sobre a progressão do novo coronavírus à escala internacional.

Mais atualizações





8h48 - Infeções na Rússia ultrapassam as 350 mil



Os casos de Covid-19 na Rússia subiram para 353.427, mais 8.946 nas últimas 24 horas.



Foram ainda registados mais 92 mortos, elevando o número de óbitos para 3.633.







8h33 - Confinamento é hoje aliviado nas zonas mais atingidas de Madrid e Barcelona



As regiões espanholas mais atingidas pela pandemia de covid-19 de Madrid, Barcelona e Castela e Leão passam hoje à “fase um” de final do confinamento com um alívio das medidas rígidas de luta contra a doença.



Estas regiões, onde está cerca de 30% da população de Espanha, juntam-se às restantes que, desde há duas semanas, já permitiam, por exemplo, a abertura de esplanadas com uma ocupação até 50% da sua capacidade ou a reunião no exterior ou em casa de até 10 pessoas, desde que sejam respeitadas as regras de distanciamento social.



O anúncio deste alívio nas medidas de confinamento foi feito sexta-feira pelo ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros.



O responsável ministerial também revelou que grande parte das restantes regiões espanholas, entre elas as províncias que fazem fronteira com Portugal na Galiza, Estremadura espanhola e Andaluzia, passam à chamada “fase dois” onde se facilita ainda mais a circulação de pessoas, permitindo, por exemplo, a abertura do interior de restaurantes, com certas condições.





8h10 - Alemanha com mais 289 infetados e dez mortos



Segundo o Instituto Robert Koch, a Alemanha registou mais 289 novas infeções e mais dez vítimas mortais. São agora, 178.570 os casos confirmados e 8.257 as vítimas mortais.



Já recuperaram da doença 161.200 pessoas, 800 nas últimas 24 horas.



A taxa de reprodução do vírus é de 0,94.



Durante o fim-de-semana foram registados dois novos surtos de infeção.







8h00 - China deteta 11 novos casos nas últimas 24 horas





A China diagnosticou, nas últimas 24 horas, 11 novos casos de Covid-19, todos oriundos do exterior, informaram hoje as autoridades.





A Comissão de Saúde da China detalhou que dez dos novos casos, diagnosticados até às 23h59 de domingo (16h59 de domingo em Lisboa), foram detetados na região autónoma da Mongólia Interior, no norte do país, e o outro na província de Sichuan, no sudoeste da China.





As autoridades de saúde chinesas informaram ainda que, nas últimas 24 horas, sete pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas fixou-se em 83, incluindo sete em estado considerado grave.





Segundo dados oficiais, desde o início da epidemia, a China registou 82.985 infetados e 4.634 mortos devido à Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Até ao momento, 78.268 pessoas tiveram alta.





As autoridades chinesas referiram que 742.506 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, 5.152 das quais permanecem sob observação.