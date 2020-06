Mais atualizações



Loures é o município do país com maior número de novos casos. O presidente da autarquia esteve reunido com a ministra da Saúde para discutir a melhor forma de conter a infeção.

O quadro em Portugal

A diretora-geral da Saúde sublinha que o novo coronavírus não desapareceu e que, se os grandes aglomerados se mantiverem, o contágio vai prosseguir.



O quadro internacional

O Governo francês estima uma queda no Produto Interno Bruto de 11 por cento este ano naquele país, face à quebra de oito por cento registada até agora."O choque económico é extremamente brutal", mas "tenho a convicção absoluta de que vamos recuperar em 2021", afirmou o ministro francês da Economia, Bruno Le Maire.O Executivo vai incluir esta nova previsão num novo projeto de orçamento retificativo a ser apresentado ao Conselho de Ministros a 10 de junho.Na semana passada, o Insee, gabinte francês de estatísticas, havia avançado que a queda do PIB seria maior do que os oito por cento previstos pelo Governo. Isto porque a recuperação da atividade desde o início do desconfinamento por causa da pandemia da Covid-19 será "na melhor das hipóteses gradual no segundo semestre".O México registou desde o início da pandemia da Covid-19 mais de dez mil mortos, informaram as autoridades, com o país a tornar-se o segundo país da América Latina com mais óbitos.Covid-19 matou 10.167 pessoas no México, que retoma agora as atividades económicas e identificou desde o início da pandemia 93.435 casos, números avançados no último balanço realizado pelas autoridades de saúde.Na América Latina, à frente do méxico no número de mortos só o Brasil (29.937).Os Estados Unidos registaram 743 mortos devido à Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para mais de 105 mil óbitos desde o início da pandemia, segundo a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.Pelo menos 105.099 pessoas morreram no país, que regista o maior número de vítimas fatais e de casos confirmados em todo o mundo.De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até à 1h30 desta terça-feira em Lisboa, os Estados Unidos registaram mais de 1,8 milhões de casos de contágio.O Brasil registou 623 mortos e 12.247 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 29.937 óbitos e 526.447 casos confirmados desde o início da pandemia no país, informou o Executivo.O Brasil registou ainda a recuperação de 211.080 pacientes infetados, sendo que 285.430 estão sob acompanhamento.O Estado de São Paulo, foco da Covid-19 no país, concentra 111.296 casos de infeção e 7.667 mortes, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que tem agora 54.530 pessoas diagnosticadas e 5.462 óbitos, e pelo Ceará, que totaliza oficialmente 50.504 infetados e 3.188 vítimas mortais.Segundo o Ministério da Saúde, está ainda a ser investigada a eventual relação de 4.412 mortes com a doença de Covid-19.O Brasil é o quarto país no mundo com o maior número de vítimas mortais devido à pandemia e o segundo em relação ao número total de infetados.O Tribunal de Contas vem advertir para riscos de mau uso de verbas públicas para o combate à pandemia do novo coronavírus, sustentando que o forte impacto nas contas públicas impões cuidados de "transparência" e "integridade"."A preocupação predominante na reação a situações de emergência é a rápida resposta à crise e às necessidades das populações. No entanto, a celeridade dessa resposta implica frequentemente a debilitação dos mecanismos de controlo e prestação de contas, implicando riscos acrescidos de desperdício, má gestão, irregularidades e corrupção, que pressionam os recursos públicos e prejudicam a eficácia da ação", alerta a instituição no relatórioO "enfraquecimento" de controlos habituais na autorização de despesas, assinala a o Tribunal de Contas, "propicia oportunidades para a ocorrência de irregularidades, fraudes e corrupção, que a experiência evidencia terem ocorrido no passado e que os sinais indicam estar a verificar-se em vários países no contexto da corrente pandemia"."Importa assegurar o equilíbrio entre a necessidade de responder de forma célere à crise e a salvaguarda dos princípios da transparência, integridade e responsabilidade inerentes a utilização dos recursos públicos".Apesar da "ainda grande incerteza quanto aos impactos das ações tomadas para enfrentar a pandemia", desde logo no sistema de saúde, no emprego, na economia e na proteção social, o Tribunal dá por adquirido que "terão consequências significativas no plano das finanças públicas e respetiva sustentabilidade"."Nesta data, e relativamente ao impacto da crise na execução orçamental, foi divulgado que até final de abril de 2020 e no âmbito da Administração Central e da Segurança Social, a execução das medidas adotadas para combate e prevenção da Covid-19, bem como daquelas que têm por objetivo repor a normalidade, terá conduzido a uma redução da receita de 319,9 milhões de euros e a um aumento da despesa em 360,3 milhões de euros", lê-se no relatório.Com base em "recomendações e alertas internacionais, resultados de auditorias e outras ações de controlo já conduzidas", o documento elenca riscos relativos à "gestão da crise e das medidas de emergência; ajuda de emergência; concessão de auxílios públicos; enfraquecimento dos controlos, da integridade e responsabilidade, abrangendo a contratação pública; sistemas de informação; e transparência, no que respeita à mensuração dos custos e à prestação de contas"."O Tribunal de Contas considera necessário que todas as entidades que gerem dinheiros públicos estejam atentas aos riscos identificados e que ponderem a aplicação de medidas que os previnam e mitiguem, designadamente no que respeita à clareza e coerência da legislação e regulamentação, à emissão de orientações para a implementação harmonizada das medidas, ao estabelecimento de mecanismos de monitorização, à definição e coordenação de responsabilidades e à prevenção da duplicação de apoios".Há um novo foco de infecção na Azambuja. O presidente da Câmara revelou que nove pessoas estão infetadas. Moram num prédio onde vivem ao todo 40 pessoas, no Bairro Madre Teresa de Calcutá.O autarca anunciou que todos os moradores vão ser testados e defendeu uma cerca sanitária. Mas a ministra da Saúde considera que, para já, não há necessidade de avançar com tal medida.Morreram mais 14 pessoas em Portugal com Covid-19 entre domingo e segunda-feira. Sobe assim para 1424 o total de óbitos.Segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, 32.700 pessoas estão infetadas, mais 200 do que na véspera. O número de doentes internados continua a descer - 471, menos três; mantêm-se em unidades de cuidados intensivos 64 pessoas.O número de recuperados aproxima-se dos 20 mil. São agora 19.552, mais 143 do que no domingo.À escala internacional, de acordo com o balanço da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 373 mil mortos e infetou mais de 6,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Perto de 2,6 milhões de pessoas foram dadas como curadas.O desconfinamento prossegue um pouco por toda a Europa.Os museus reabrem e as esplanadas, parques e praias enchem-se de pessoas. Mas as autoridades de saúde receiam cada vez mais uma segunda vaga.