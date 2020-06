Mais atualizações

A China diagnosticou 28 novos casos da Covid-19, nas últimas 24 horas, incluindo 21 em Pequim, menos dez do que no dia anterior, revelaram as autoridades de saúde locais.Pequim aumentou o nível de emergência, visando conter a disseminação do surto, que somou 158 casos nos últimos seis dias. Ao decretar o segundo nível de emergência, os comités de bairro voltaram a verificar a identidade e o estado de saúde dos residentes e a medir a temperatura à entrada.A cidade implementou medidas extraordinárias para conter o surto detetado no principal mercado abastecedor da capital chinesa e está a testar funcionários de todos os restaurantes, universidades ou mercados.Desde sábado, 356 mil testes de ácido nucleico foram realizados na capital chinesa, de acordo com as autoridades municipais.Aumentou o número de infetados pelo novo coronavirus no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Cinfães, distrito de Viseu. São agora 55 pessoas - 33 utentes da e 22 trabalhadores.Foram testadas 153 pessoas.Falta ainda conhecer o resultado dos testes de 32 utentes da instituição em Serviço de Apoio Domiciliário.No Instituto Português de Oncologia de Lisboa há oito profissionais de saude e 12 doentes infetados com o novo coronavirus.

Dexametasona

O quadro em Portugal

O quadro internacional

O surto foi detetado na segunda-feira no Serviço de Hematologia. Três médicos, três enfermeiros e dois assistentes hospitalares foram contagiados pelo SARS-CoV-2.Os 12 doentes infetados estão estáveis e foram transferidos para outros hospitais.Desde o início da pandemia, 80 por cento dos profissionais do IPO de Lisboa foram testados para o novo coronavírus. Apenas dois por cento deram resultado positivo.Doentes portugueses com Covid-19 podem ser tratados com Dexametasona. O tratamento com este forte anti-inflamatório é adequado para doentes graves, ventilados.O medicamento está disponível. Trata-se de um fármaco a baixo custo: perto de cinco euros por utente.Um estudo de investigadores britânicos com ensaio clínico a dois mil doentes concluiu que este medicamento pode reduzir a mortalidade provocada pela infecção do novo coronavírus.O Infarmed admite a utilização da Dexametasona no combate à Covid-19, mas pede alguma prudência. O presidente da entidade explicou que o fármaco está autorizado há muitos anos e é de utilização comum em várias situações graves.Morreu mais uma pessoa com Covid-19 em Portugal entre terça e quarta-feira. O numero de óbitos é agora de 1523, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.Há mais 336 infetados, elevando o total para 37.672.Oitanta e quatro por cento dos novos casos são da Região de Lisboa e Vale do Tejo, que soma mais 282.Mesmo assim, nos cinco concelhos mais afetados pela pandemia, o número de infetados caiu quase para metade.À escala internacional, de acordo com o balanço da agência France Presse, a pandemia da Covid-19 já provocou mais de 445 mil mortos e infetou mais de 8,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios.A doença Covid-19 é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de dezembro em Wuhan, cidade do centro da China.